L'equip VeAquartium d'Artés s'endú la FIRST Lego League de la UVic-UCC

arxiu particular

Participants d´Artés del certamen de la facultat de Ciències i Tecnologia de la Uvic arxiu particular

L'equip VeAquartium d'Artés es va proclamar campió de la sisena edició de la FIRST Lego, ahir, dissabte, a la Facultat de Ciències i Tecnolodia de la Uvic. Amb aquest triomf han segellat la seva classificació per a la final estatal de la competició, que se celebrarà entre els dies 10 i 11 de març a Logronyo i que tindrà un premi d'allò més sucós a l'horitzó: poder participar a la fase final a nivell mundial que es farà a les localitats nord-amercianes de Detroit i Houston, l'abril vinent.

En la final catalana celebrada ahir hi van participar 72 equips, 36 dels quals ho van fer en la categoria en la que es van imposar els bagencs, acompanyats al podi pels equips Arobot Infinity de Platja d'Aro i els 10power de Manlleu.

Durant la competició del matí, els equips de la categoria FIRST Lego League van haver de construir i programar un robot amb peces de Lego, el qual va haver de competir durant tres rondes, realitzant unes missions establertes sobre un taulell específic. A més els equips van haver d'exposar davant d'un jurat un projecte científic sobre l'àmbit del repte, que aquest any tenia per lema «Hydro Dynamics».