Navarcles acull gairebé un miler de participants a la rua de Carnestoltes

Els carrers de Navarcles es van vestir de festa durant la rua de Carnaval que es va celebrar ahir a la tarda. L'ambient de música, confeti i disfresses va convidar a participar gairebé un miler d'assistents aproximadament, segons la regidora d'Esports de l'Ajuntament, Laura Castell. De fet, es tracta d'una festa que cada any augmenta el nombre de comparses i carrosses. Tot i així, el pressupost que l'Ajuntament destina a la festa és limitat i el vestuari i les car-rosses s'aconsegueixen amb l'esforç dels participants.



Una carrossa ambientada en la pel·lícula Grease, disfresses de pirata, cuiners, unicorns i fins i tot raïm travessaven els carrers de Navarcles. La rua va començar al carrer de Pau Claris i va acabar al pavelló del poble. Era una fila llarga formada per vint comparses i vuit carrosses.



Un davantal blanc, un bigoti i un barret de xef era la disfressa d'una de les comparses de la rua. Els adults anaven disfressats de pizzer i els infants, de tall de pizza. «Nosaltres vam ser els guanyadors de la millor comparsa l'any passat», va explicar Maria Fontcalada, participant del grup. Va assenyalar que la seva comparsa era formada per mares i pares de l'escola Catalunya del poble. «Després de Nadal, vam començar a organitzar-nos i tot el material que caracteritza la disfressa l'hem obtingut amb els nostres recursos», va afirmar Fontcalada.



De la mateixa manera, la resta de grups preparen amb antelació el vestuari i els guarniments de la carrossa amb els seus propis recursos. De fet, el navarclí Jordi Moliné assegura que el muntatge d'una comparsa amb carrossa pot tenir un cost total d'uns sis-cents euros, aproximadament. «Tot i així, hi ha material que utilitzem any rere any i el que sobra ho reciclem», explica Moliné. La seva comparsa, formada per unes setanta persones, va disfressada amb una túnica xinesa.



«Cada setmana ens hem trobat per anar preparant la rua i intentar endur-nos algun premi», va comentar Mònica Perramon, integrant d'una comparsa disfressada d'unicorn. El seu grup és un altre exemple de pares i mares de l'escola Catalunya que s'han ajuntat per celebrar el Carnaval tots junts. Perramon va explicar que és el tercer any que ho celebren conjuntament i que tenen la voluntat de seguir organitzant la comparsa per Carnestoltes. Segons Perramon, la vitalitat de les comparses manté viu el Carnestoltes.