VÍDEO | Mira l'acte complet d'homenatge a Pere Casaldàliga

L'església de Santa Maria del Pi es va omplir divendres a la nit per celebrar els 90 anys del bisbe Pere Casaldàliga, que des de fa mig segle viu a la localitat de Sao Felix do Araguaia, al Brasil.

L'acte va comptar amb la participació de nombroses personalitat reconegudes per la seva relació personal amb el religiós entre les quals no hi van faltar els periodistes Antoni Bassas i Mònica Terribas, el músic Carles Cases o Francesc Escribano, biògraf de Casaldàliga.

Aquest és el vídeo de l'acte íntegre: