Cardona reinicia l'obra de la rotonda de davant del pavelló

Les obres per materialitzar la rotonda que ha de permetre reordenar el trànsit de vehicles i de vianants a la cruïlla que formen la carretera de la Mina i la del Miracle (BV-3001), entre el pavelló i la nova zona esportiva del camp de futbol es reprendran aquest mes de febrer. L'actuació té un cost global de 364.640 euros (IVA inclòs) i està finançada el 96% per la Diputació de Barcelona, que és qui promou el projecte a petició de l'Ajuntament de Cardona, que només haurà de fer front al 4% del pressupost (14.640 euros).

L'Ajuntament treballa ara amb un calendari que, de fet, ha començat aquest dilluns mateix amb l'inici de l'excavació arqueològica que cal fer de manera prèvia. La construcció pròpiament de la rotonda, que es preveu amb una durada de sis mesos, no s'iniciarà fins que acabi l'excavació. D'aquesta manera, "no coexistiran" les dues actuacions, un fet que evita possibles solapaments i, per tant, possibles retards en el nou calendari, segons ha especificat el regidor d'Urbanisme i Patrimoni Històric, Joan Hernández.

La Diputació va iniciar la primera actuació el passat setembre amb l'estudi geotècnic, que va determinar la necessitat de realitzar un replanteig per enllaçar l'actuació de la rotonda amb la del camp de futbol, un fet que va comportar una frenada en el desenvolupament del projecte que ara l'organisme provincial ha pogut desencallar.

Inicialment, l'obra no afectarà la mobilitat, ja que només es tancarà la zona d'intervenció. Sí que caldrà accedir al camp de futbol per la porta de baix mentre durin les obres.

Incrementar la seguretat

El projecte preveu construir una rotonda circular de 30 metres de diàmetre exterior per facilitar que els vehicles realitzin moviments d'una manera més ordenada, millorant la fluïdesa i la seguretat de la circulació. A més, permetrà el gir a l'esquerra des de la carretera de la Mina a la carretera del Miracle en direcció cap al centre de la vila, així com la creació de nous passos de vianants que s'adapten a les trajectòries naturals dels vianants.

El regidor Joan Hernández ha subratllat que el projecte "reordena el trànsit de vehicles i vianants a la zona esportiva amb la construcció de voreres molt més amples", "augmenta moltíssim la seguretat en aquesta cruïlla" i posa les bases per al "futur accés a les instal·lacions esportives". També ha destacat que, amb la rotonda, els vehicles que vinguin del Parc Cultural de la Muntanya de Sal podran girar de manera natural per entrar al centre de la vila, un fet que evitarà que els autobusos hagin d'anar a donar la volta a l'entrada del poble. Les obres també permetran modificar la xarxa de sanejament, amb nous embornals, i la xarxa d'enllumenat i soterrar els serveis afectats.