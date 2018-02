L'alcalde demana a la delegació del govern que «rumiï què passa amb els feixistes»

L'alcalde de Balsareny va tenir paraules per a la delegació del Govern central a Catalunya insinuant que no podia fer els ulls grossos davant els resultats de les manifestacions convocades per ultres, com la que va tenir lloc dissabte a la tarda al poble. «És el moment que comenci a rumiar què està passant amb aquestes concentracions de caire feixista». L'alcalde també va afegir que avui l'Ajuntament es reunirà i estudiarà si des del consistori poden presentar algun tipus de denúncia pels fets ocorreguts, a banda de les denúncies a títol particular que puguin presentar els agredits i els veïns.

La plataforma Por España me atrevo, vinculada al partit d'extrema dreta Democràcia Nacional, va convocar una manifestació dissabte que va recórrer els carrers de Balsareny en suport de Raúl Macià, que el van presentar com a «pres polític» perquè es va enfilar al balcó de l'ajuntament per posar-hi una bandera espanyola. Macià no és al centre penitenciari de Lledoners per aquests fets, sinó perquè compleix una condemna de nou anys per haver participat en un assalt, a punta de pistola, contra dos narcotraficants, a qui van robar 45 quilos de droga i 15.000 euros. El dia que es va enfilar al balcó estava en llibertat condicional. La pancarta que encapçalava la manifestació deia: «Raúl sí que és un pres polític».