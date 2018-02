Navarcles viu una animada trobada de gegants

Dins el programa d´actes de la Festa Major d'Hivern, i organitzat per la colla de geganters i grallers, Navarcles ha acollit aquest diumenge la 36a edició de la Trobada Gegantera, que ha comptat amb la participació de més d'una quinzena de colles arribades d'arreu de Catalunya. En concret, hi van participar les d'Aiguafreda, Artés, Barcelona – Barcelonesa, Cabrils. Cervera, Hostalric, La Seu d´Urgell, L´Estartit, Martorell, Moià, Navarcles, Sant Fruitós de Bages, Sant Joan de Vilatorrada, Sant Pere de Torelló, Santa Perpètua de Mogoda, i Súria – Poble Vell, que es van reunir i fer la plantada a la pista de l´Escola Verde, des d´on van iniciar la passejada pels carrers del poble, fins a la plaça de la Vila, on es va fer mostra de balls i es va cloure amb una ballada dels gegants de Navarcles i el lliurament de records a totes les participants.