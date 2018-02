«No els vam dir res i ens van començar a agredir»

Punt on va tenir lloc l´agressió dissabte al vespre

Punt on va tenir lloc l´agressió dissabte al vespre abel gallardo

Els ultres que es van manifestar dissabte a la tarda a Balsareny deien que estaven perseguits per l'independentisme. Però més enllà de les paraules, van ser integrants de la marxa els que van exhibir una actitud amenaçadora als que ni no formaven part de la manifestació. Els que es van endur la pitjor part va ser la parella que regenta el bar Casino, que van ser agredits, juntament amb un jove del poble. Isabel Taulats va sortir al carrer Trull amb el seu marit, Josep Lluís Núñez de Arenas, i el jove, a la part del darrere de l'establiment, on hi ha una ter-rassa. «No els vam dir res i es van dirigir al meu home amb la frase, 'què mires gafotas'?, i van començar els cops de puny i picar amb el pal d'una bandera de Democràcia Nacional», explicava ahir Taulats a Regió7.

Els agressors, un grup d'unes deu persones que no eren del poble, van anar expressament cap on hi havia els responsables del negoci. La furgoneta dels Mossos d'Esquadra ja havia marxat juntament amb una bona part dels manifestants. «Aquell grup va tornar enrere i se'ns van encarar. Nosaltres estàvem fora de la terrassa, al carrer», afegeix la propietària del negoci, que té llogat el local a l'entitat Centre Instructiu i Recreatiu.

Van començar amb un cop de puny al responsable del negoci, van donar una forta bufetada a la dona que la va tirar a terra –i li va fer una marca durant una estona– i van acabar donant una puntada de peu i més cops al jove. Hi havia més persones del poble, però no van rebre. Un veí de Balsareny que va participar en la manifestació ultra es va posar al mig per evitar que l'agressió augmentés i tranquil·litzar el grup agressor, que va acabar marxant. Tot seguit, els agredits van trucar als Mossos d'Esquadra i s'hi va personar un agent de paisà.

Ahir només un dels agredits havia presentat la denúncia, però els propietaris del negoci deien que tenien la intenció d'interposar una demanda cada un per l'agressió avui. La policia catalana només confirmava ahir que havien presentat una denúncia i deia que no hi havia hagut cap detenció.



Temor al poble

Balsareny es va despertar ahir amb cartells i adhesius de missatges feixistes i d'enaltiment al patriotisme espanyol, com «Apúntate a la Falange» o «Unidad espanyola». També n'hi havia de dedicats a l'alcalde. Alguns veïns en treien de les façanes molestos pel contingut del missatge i també per la situació que viu el poble.

Ahir, la manifestació i l'agressió era el tema de conversa en molta gent. Regió7 va parlar amb veïns, que prefereixen no donar el seu nom, que dissabte a la tarda van ser increpats per alguns manifestants mentre eren al carrer.

Altres veïns, com Joan Sorroches, de 52 anys, van preferir passar la tarda fora del municipi per evitar trobar-se la manifestació i estar tranquils. «Hi ha malestar amb un grup molt reduït del poble que des de fa mesos arranca banderes i fa que la seva presència sigui incòmoda. No aguanto les amenaces i crec que això s'hauria de solucionar parlant», afirmava. Tots coincideixen a assenyalar que l'ambient que es respira des de fa uns quants mesos, i sobretot aquest cap de setmana arran de la manifestació ultra, s'ha d'acabar.