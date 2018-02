Alícia posa la creativitat al servei de la dieta dels diabètics

La dieta de les persones diabètiques pot ser creativa i alhora saludable, a través de la imaginació. Donar eines per evitar la monotonia va ser l'objectiu del taller organitzat per la Fundació Alícia, a Sant Benet de Bages. A més, es va remarcar la necessitat d'estendre els hàbits d'una alimentació sana a la resta de la població, per evitar incrementar el nombre de persones amb diabetis.

«Som el que mengem», va afirmar la nutricionista i dietista Alba Adot dirigint-se a les dotze persones que assistien al curs. La majoria participaven per primera vegada en un curs sobre alimentació per a diabètics i alguns procedien de fora del Bages. Agrupats en una taula, plena d'estris de cuina, van resoldre dubtes i van observar la cocció de diversos plats, amb la cuinera Ana Lobato.

Els participants al taller que es feia al centre de Sant Fruitós de Bages van reflexionar sobre la necessitat d'uns mercats més pròxims, que fomentin la consciència d'una alimentació saludable, tant per a persones diabètiques com per a les que no tenen la malaltia.

Van remarcar que sovint se senten perduts a l'hora d'escollir aliments als supermercats. Davant d'aquest fet, la nutricionista va mostrar alguns ingredients i algunes tècniques de cocció òptimes per als malalts de diabetis. «Respecte als cereals, l'ordi, la civada o la quinoa tenen més fibra i menys hidrats de carboni que no pas la pasta o l'arròs, per tant, són ingredients més adequats per als diabètics», va remarcar la nutricionista.

A més, va destacar la importància de cuinar, «ja que la gent que sap cuinar té més habilitats per menjar millor». Va esmentar algunes tècniques de cocció que permeten preservar el gust de l'aliment i reduir el consum de la sal, com ara el microones, el marinat, el vapor o el forn. «Les persones diabètiques tenen més risc de tenir hipertensió i, per tant, han de controlar l'ús de la sal», va remarcar Alba Adot.

La possibilitat de mesurar els hidrats de carboni que la persona diabètica ha d'ingerir cada dia (establert pel metge) a través d'un iogurt o d'un plat va ser una de les propostes més innovadores.

A banda, la cuinera va mostrar als participants diverses idees sobre com augmentar el consum de verdura, fruita, peix i llegums. Hamburguesa de sardines, cuscús de coliflor, paté de pèsols o canalons de carbassó són alguns exemples dels plats que va cuinar Anna Lobato i que, finalment, van poder cuinar els participants.