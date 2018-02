Sallent aprova posar el nom d'1 d'Octubre al passeig de la Biblioteca

L'Ajuntament de Sallent va aprovar, per unanimitat, en el darrer ple municipal que un dels espais més rellevants de la població, el passeig de la Biblioteca, es batejarà oficialment com a 1 d'Octubre, en referència a la data del referèndum que va tenir lloc a Catalunya fa gairebé cinc mesos.

La proposta l'havia fet arribar al ple l'Assemblea Municipal Oberta, un òrgan consultiu que convoca periòdicament els veïns per debatre sobre qüestions que afecten el municipi, i que va celebrar la darrera sessió el desembre passat. La idea, promoguda pel Comitè de Defensa de la República (CDR) de Sallent, és la de mantenir la memòria d'aquella jornada de referèndum «que l'Estat va prohibir, però que a Sallent i a tot Catalunya ens vam organitzar per defensar», segons els artífexs de la proposta.

La regidora de Participació Ciutadana, Rosa Argelaguet ha detallat que la nova nomenclatura quedarà recollida amb una placa on constarà el nom de Passeig de l'1 d'Octubre que es col.locarà en una de les columnes de la reixa d'entrada a aquest espai públic. Però que, a més, es complementarà amb una placa (el cost de la qual cobreix el CDR) que recordarà els fets d'aquella data i els vots que es van emetre a Sallent.

L'elecció del passeig com a espai públic per posar-hi la data del referèndum no és gratuïta, ja que en aquella jornada es va convertir en el punt neuràlgic on es van concentrar veïns i votants per defensar les urnes, tenint en compte que en aquest passeig hi ha ubicada l'antiga biblioteca, que va ser seu de les votacions. Argelaguet també ha precisat que, en tractar-se de la nomenclatura d'un vial (en aquest cas un passeig) la denominació no és automàtica, sinó que ara s'ha de sotmetre a un periode d'exposició pública. Un cop tancat amb termini, i resoltes les al.legacions, si n'hi ha, ja quedarà batejat oficialment. Recentment, una altra població del Bages, Santpedor, també ha aprovat posar aquesta data de referència com a nom a un espai de la biblioteca del municipi.

L'Ajuntament de Sallent també va aprovar en el darrer ple batejar com a Fàbrica Vella l'espai cultural de Cal Carrera. En aquest cas, la proposta l'havia fet a l'AMO l'Associació per la Igualtat Adona't, i pretén recòneixer i homenatjar les més de 1.500 persones (bàsicament dones) que havien treballat en aquesta fàbrica, que va funcionar des del primer terç del segle XIX fins al 1970. En homenatge, s'hi posarà una estàtua d'una nena davant d'un teler.