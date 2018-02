Sallent surt al carrer per fer visible el seu suport a Anna Gabriel

Anna Gabriel té l'escalf garantit d'una part de la seva població. Unes 250 persones es van reunir ahir a les 8 del vespre davant de l'ajuntament de Sallent, cridats pel CDR local. Era una primera reacció després que ahir mateix la política sallentina, que durant els dos últims anys ha estat la cara més visible de la CUP, anunciés que no es presentaria a la citació del jutge del Tribunal Suprem Pablo Llarena. Es queda a Ginebra, a Suïssa, amb la perspectiva de viure un període d'exili, que podria ser llarg.

La concentració de suport a Gabriel va ser un acte curt, amb la lectura d'un manifest i l'anunci de nous actes per al cap de setmana i llargs aplaudiments de suport. A la plaça de davant de l'ajuntament hi havia representants del govern local (CiU i la regidora Rosa Argelaguet), membres de la CUP d'altres municipis, la família més directe Gabriel, representants dels moviments independentistes del municipi i amics i veïns de la política sallentina, molts sense vinculació cupaire, que li volien expressar el seu suport.

Durant l'acte, es va llegir un manifest en què es va fer un repàs de l'activitat de Gabriel al poble, com a monitora del cau del Roques Albes, a l'entitat Carrilet (Carnaval), com a activista de la CUP, com a impulsora de l'Ateneu Rocaus, o com a responsable d'Ensenyament de l'Ajuntament de Sallent en la seva etapa de regidora. I es va recordar, també, el paper que ha tingut en la lluita contra l'empresa Iberpotash i el grup ICL per reclamar que s'actués correctament i no es contaminessin aigües a Sallent, i tota la seva activitat cupaire a Barcelona i, aquests dos últims anys, al Parlament.

En el manifest es destacava que Anna Gabriel, encara que no sigui a Sallent i a Catalunya, podrà fer més feina des de Ginebra que no pas entre reixes. Hi havia una convicció compartida que el jutge del Tribunal Suprem podia dictar avui una ordre de presó per a la sallentina. La CUP no havia estat al darrer govern, però el compromís amb el procés independentista era inequívoc.

El manifest acaba afirmant que «hem iniciat un camí de no retorn» cap a la independència i «a Sallent seguim dempeus, per l'Anna i pels empresonats i els exiliats». Després d'aquestes paraules, la plaça va fer un crit conjunt de «no passaran».

Els cupaires van aprofitar l'acte per recordar que divendres al vespre es presenta el llibre que han escrit entre l'exdiputat David Fernàndez i ella mateixa, August Gil Matamala, al principi del tot hi ha la guerra i que dissabte hi ha un concert solidari amb el grup Ovidi4, del mateix Fernàndez, a la Fàbrica vella.