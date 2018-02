Cardona rebaixa el seu endeutament al 60% arran de cinc anys de contenció

L'Ajuntament de Cardona ha situat l'endeutament 15 punts per sota del màxim que permet la llei (és del 75% i ara és al 60%) i el pagament als proveïdors, a 30 dies. Són dues dades econòmiques que es van posar de manifest en el ple municipal que el consistori va celebrar dimarts al vespre, un punt del qual va ser aprovar –per unanimitat– el refinançament del préstec concertat el 2012 a través del pla de pagament a proveïdors que en aquell moment va activar el Govern central per a aquells ajuntaments que tenien un alt nivell d'endeutament .

El préstec inicial era d'1,8 milions, dels quals quedaven per tornar 1.225.000 euros. L'alcalde va detallar en el ple que ara la tresoreria passa un bon moment, amb l'endeutament situat al 60%. Per això, s'ha decidit pagar 225.000 euros de caixa i la resta refinançar-ho amb dos nous crèdits amb millors condicions per al consistori.

L'alcalde va remarcar que entre interessos i amortitzacions l'Ajuntament ja s'estalviarà de pagar enguany 53.000 euros, una xifra que l'any vinent s'incrementarà fins als 75.000 euros d'estalvi (respecte a les condicions que tenia fins ara). Estruch va destacar que es tracta «d'un primer pas important que ens permet alleugerir la situació, estalviar diners i posar fi al crèdit sencer del Banc Sabadell». Els dos nous crèdits se signaran amb La Caixa i la Caixa d'Enginyers. Els dos grups de l'oposició –PDeCAT i PSC– van veure positiva l'operació proposada per l'equip de govern d'ERC per l'estalvi que suposa.

En aquest mateix ple es va aprovar l'expedient de modificació del projecte de rehabilitació de l'antic Cine Modern com a centre de convencions. L'alcalde, Ferran Estruch, va explicar que es tracta «del darrer pas per tancar el projecte gros de l'obra», que ha estat finançada per les aportacions de la Fundació Vila Medieval, de la Fundació SHE, de la Diputació de Barcelona i de la Generalitat. Resta pendent, només, l'adequació i insonorització de l'espai de climatització. El darrer punt de l'ordre del dia va ser la donació de compte de les contractacions d'emergència realitzades a causa del tornado del dia 7 de gener passat.

Estruch va explicar que els treballs per retirar el fibrociment escampat s'havien licitat per 43.005 euros i que la resta de diners fins arribar a la subvenció que va atorgar la Diputació es destinarien a altres tasques de neteja.