L'ACA preveu formalitzar enguany les expropiacions pel col.lector de salmorra

El lent i tortuós camí que ha seguit el projecte de construcció del nou col.lector de salmorres comença a tenir un horitzó. L'Agència Catalana de l'Aigua (ACA), titular de l'actual canonada que s'ha de fer nova, preveu fer efectives al llarg d'aquest any les nombroses expropiacions de terrenys necessàries per materialitzar l'obra, i que l'execució pugui començar durant el 2019.

El projecte suposarà l'expropiació o ocupació temporal d'un total de 995 finques distribuïdes entre 21 municipis, 17 dels quals són del Bages. El que té més finques afectades és Sallent (202), seguit de Sant Fruitós (97), Manresa (96) i Súria (84).

Aquest projecte, que gestiona l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA), preveu fer una canonada c0mpletament nova i de més volum que l'actual en els dos ramals que hi ha al Bages -des de Cardona i des de Balsareny fins a unir-se a Castellgalí, i continuant fins a Abrera- per donar resposta a la demanda actual d'evacuació. A partir d'aquest punt i fins al Prat ja es va fer nova fa uns anys enrere. El col·lector actual es deixaria per a casos d'emergència.

Segons el projecte, la futura canonada, dimensionada amb cabals superiors a l'actual, serà la que s'utilitzarà cada dia per a l'evacuació fins al mar de la salmorra provinent de l'explotació minera del Bages, mentre que la que actualment hi ha en servei (que l'any que ve farà 30 anys i que registra nombrosos episodis de trencaments i vessaments) es mantindrà en reserva per a possibles emergències.

Captació de surgències

La futura canonada es construirà paral·lela a l'existent i amb diàmetres superiors –variables segons els trams– per aconseguir incrementar la capacitat de transport de salmorra, que és un dels grans dèficits de l'actual, a banda de la seva degradació. Un dels aspectes més rellevants d'aquesta futura infraestructura és que inclourà la captació de diferents surgències salines que, segons consta en el projecte, provenen d'una proposta d'actuació redactada per Iberpotash.

De fet, l'empresa ja va signar un conveni l'any 2006 amb l'ACA per fer efectives aquestes captacions –la companyia no pot actuar directament sobre l'àmbit hidrològic– i fins i tot en va avançar la seva part de finançament. A hores d'ara, però, encara no s'ha definit quin sistema de finançament s'utilitzarà per poder-lo materialitzar.