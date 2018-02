Mor als 76 anys d'edat mossèn Josep Escós, rector de Navarcles des del 1998

El que ha estat rector durant vint anys de la parròquia de Navarcles, Josep Escós, va morir ahir als 76 anys, després que la seva salut hagués empitjorat els darrers mesos. Mossèn Escós, que també feia missa als presos de Lledoners, serà acomiadat demà, a les 12 del migdia, a l'església parroquial navarclina.

El rector navarclí, natural d'Aiguafreda (Vallès Oriental), va arribar a la parròquia bagenca l'any 1998, procedent de l'església de Sant Maure de Santa Margarida de Montbui (Anoia), on s'hi havia estat quinze anys. Durant aquests vint anys ha deixat una gran empremta per la seva tasca pastoral i solidària, tant a Navarcles com a la resta del Bages. Fa un any, va anar a viure a la residència Ibada de Navarcles, de la qual era membre del patronat. Fa pocs mesos, va deixar de dir missa a la parròquia del poble, a causa del deteriorament de la seva salut.

Mossèn Escós era conegut per ser un gran expert en estudis evangèlics i havia estat impulsor de diversos tallers bíblics. A Manresa, va impartir seminaris al Casal de l'Església, situat a la carretera de Vic. També va dirigir l'Institut de Ciències Religioses.

Mossèn Escós, a més, formava part del Secretariat de Pastoral Penitencària. A banda de fer les misses a la presó de Lledoners, visitava voluntàriament els interns que demanaven acolliment cristià. Era, de fet, el director de l'assistència religiosa de la presó.

A Navarcles, el seu treball ha estat incansable. «Ha donat tot i més per a la comunitat del poble. Ha fet una grandiosa tasca. Era una bellíssima persona», manifestava ahir la secretària del Consell Par-roquial, Anna Maria Reguant. «Ha fet funcionar molts grups a la nostra parròquia. Va ser l'impulsor del Mijac de Navarcles i ha estat al costat dels pobres i de tothom qui ho necessités, creients i no creients», va afegir. «El trobarem molt a faltar», va concloure.

La directora de la residència Ibada, Maria Bosch, recordava que durant molts anys va visitar els malalts de la residència. «És una cosa que tothom sempre li ha agraït», va dir. Bosch va definir mossèn Escós com «Una persona molt sincera, molt honesta i sempre amb moltes ganes de treballar i ajudar els altres».