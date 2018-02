S'inicia una nova fase del projecte per a la millora de l'eficiència energètica a nou escoles del Bages

S'inicia una nova fase del projecte per a la millora de l'eficičncia energčtica a nou escoles del Bages

Amb la voluntat de seguir avançant en termes de sostenibilitat, l'Agència Comarcal de l'Energia del Bages ha iniciat recentment el desplegament d´una nova fase del projecte per a la millora de l'eficiència energètica a nou escoles més de la comarca.

Aquest projecte es va iniciar l'any 2014 i des d´aleshores ja hi han participat una vintena d´escoles. Marc Aloy, conseller de l´àrea de Medi Ambient del Consell Comarcal del Bages, manifesta que "des de l'Agència Comarcal continuem destinant cada vegada més recursos per aconseguir que el Bages sigui una comarca exemplar en la lluita contra el canvi climàtic i en l'adopció de tecnologies sostenibles i respectuoses amb el medi ambient".

En aquesta fase, les nou escoles en les quals s´intervindrà són: l´Escola Barnola d´Avinyó, l´Escola Sant Pere de Monistrol de Montserrat, l´Escola Puigsoler de Sant Vicenç de Castellet, l´Escola Jaume Balmes de Castellbell i el Vilar, l´Escola Pompeu Fabra del Pont de Vilomara i Rocafort, l´Escola Joventut de Callús, l´Escola Torres Amat i l´Escola Els Pins de Sallent i l´Escola Joan de Palà de Cardona.

La posada en marxa d'aquest servei, que compta amb el suport dels corresponents ajuntaments, comprèn la instal·lació d´un aparell de mesura del consum elèctric consultable via internet, la realització d'auditories energètiques bàsiques, sessions formatives bàsiques dirigides al personal responsable del centre, tallers teòrics i pràctics per a alumnes amb la proposta 'Parlem de l'energia', i el seguiment i dinamització de les actuacions proposades.

En el cas concret de la realització de l'auditoria energètica, aquesta incorporarà l'anàlisi de les dades obtingudes per l'aparell instal·lat prèviament. D'aquesta manera, partint de les pautes de dades de consum extretes, es podrà estudiar l´optimització dels subministraments, així com analitzar els anomenats consums "vampírics", produïts per aparells en stand-by sobretot en hores nocturnes. A més, basant-se en la diagnosi, s'impulsaran actuacions dirigides a millorar l'estalvi i eficiència energètica de cadascun dels centres, tot prioritzant aquelles propostes amb baix cost d'inversió.

Un cop elaborada l'auditoria energètica es realitzarà una sessió formativa inicial de capacitació del personal de l'escola amb l'objectiu de dotar aquestes persones d'uns coneixements bàsics per tal que les actuacions de millora es puguin dur a terme, especialment aquelles relacionades amb l´adopció de bones pràctiques d´estalvi energètic entre la comunitat educativa.

D'altra banda, amb el taller 'Parlem de l'energia' es pretén conscienciar els nens i nenes de cicle superior de primària sobre la importància de reduir el consum energètic per tal d´estalviar recursos naturals, tant a l´escola com a la llar.

Aloy conclou que "el seguiment i assessorament que s'ofereix des de l´Agència Comarcal de l´Energia és una oportunitat excel·lent per afavorir l´eficiència energètica, alhora que permet seguir educant els infants del Bages en l'estalvi energètic". Aquest servei d´assessorament va dirigit a tots aquells municipis adherits a l´Agència Comarcal de l´Energia del Bages.