Berguedà, Moianès i Anoia són les comarques amb menys immigració de Catalunya

Tres comarques de l'àrea de Regió7 són a la cua de totes les de Catalunya en volum de població estrangera, si tenim en compte el pes percentual que aquesta té en relació amb el total d'habitants que hi ha al territori. Concretament, parlem del Berguedà, que és al capdavall de la llista, d'on ha desplaçat respecte de fa un any el Moianès, que és la segona més baixa, i l'Anoia.

En totes tres, el nivell de població immigrada se situa a l'entorn del 7% del total (entre elles només es diferencien per unes dècimes). Aquest és un dels aspectes més rellevants de les xifres de població estrangera del 2017, que ahir va fer públiques l'Institut d'Estadística de Catalu-nya (Idescat).

De fet, el conjunt de les comarques de l'àrea de Regió7 presenta un índex baix de població estrangera en relació amb el conjunt del país. I és que totes tenen un percentatge inferior al de la mitjana de Catalunya (que és del 13,8%). La que presenta un nivell relatiu més alt d'immigració, que és la Cerdanya, queda més d'un punt per sota d'aquesta referència. Amb un total de 2.226 estrangers, aquesta demarcació té un volum d'estrangers del 12,6%.

Cal baixar dos punts percentuals i set i deu posicions, respectivament, en el rànquing per trobar les dues comarques següents de casa nostra: l'Alt Urgell i el Solsonès, on el volum d'immigrants residents és de l'11%. Mentre que per trobar el Bages cal arribar fins a la desena posició començant pel capdavall d'aquesta llista de 42 comarques, ja que la població estrangera tot just hi suposa un de cada deu habitants.



Totes per sota de Catalunya



Aquests percentatges, i especialment els de les tres comarques que són a la cua, prenen encara més significat si tenim en compte alguns aspectes que ens ofereixen un marc comparatiu. La dada de referència més clara és que aquests tres territoris són sis punts percentuals per sota de la mitjana del conjunt de Catalunya, on el volum de població estrangera suposa el 13,8% abans esmentat. Una altra és que en només 7 de les 42 comarques del país aquesta proporció se situa per sota del 10%. I una tercera referència és la comparativa amb el que és l'extrem oposat d'aquestes tres demarcacions de casa nostra, és a dir, les que percentualment són al capdamunt d'aquest rànquing, per adonar-nos de l'enorme distància que les separa. A la Segarra i l'Alt Empordà (que han capgirat posicions en relació amb l'any anterior) un de cada quatre habitants és estranger, mentre que al Gironès (en el tercer lloc) aquesta proporció és de gairebé un de cada cinc.

El fet que les tres comarques de casa nostra siguin les que presenten un volum més baix de població estrangera és també rellevant si es té en compte que les característiques de totes tres són molt diferents. Sobretot quan parlem que hi ha des de la demarcació amb la xifra de població global més baixa (el Moianès, amb un total de 13.279 habitants segons el padró del 2017) fins a la segona més poblada (l'Anoia, amb un total de 118.277 habitants).