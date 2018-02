Callús posa en marxa un pla de millores del clavegueram

L'Ajuntament de Callús ha iniciat els treballs per millorar la xarxa de clavegueram del municipi. Les obres s'emmarquen en un pla d'inspecció i millora de les canonades que es va posar en marxa l'any passat i que es preveu que duri tres anys. Enguany, el consistori repararà el clavegueram de la zona de sobre la via i els carrers a l'entorn de l'església. La intervenció ja ha començat i els operaris estant treballant aquest dies al carrer Santiago Rusiñol.

Segons fonts municipals, els treballs es faran principalment sense obrir els carrers, a través d'una tecnologia que permet reparar una canonada del clavegueram «amb un sistema modern i eficient». En el pressupost del 2018, l'Ajuntament ha disposat uns 84.000 euros per reparar aquests trams de clavegueram i 8.000 més per analitzar una altra part del poble.

Fa un any, l'Ajuntament de Callús va prendre la decisió de fer una revisió a fons i una reparació de la xarxa de clavegueram. Per aquest motiu, es va contractar una empresa que, per trams, es dedica a analitzar l'estat del subsòl del nucli principal del poble per on passen les clavegueres, mitjançant una càmera que filma i enregistra com es troben totes les connexions i les canonades del clavegueram. Els resultats d'aquesta anàlisi, que es farà durant tres anys en diferents parts del poble, assenyalen les principals deficiències i es proposa com reparar-les.

Segons apunten des del consistori, «amb aquesta planificació i amb les actuacions consegüents estem posant les bases perquè Callús no hagi de patir durant anys pel seu clavegueram i pugui planificar, si cal, un creixement progressiu». L'objectiu d'aquest pla és deixar les connexions i les canonades de la xarxa de clavegueram en un estat correcte.