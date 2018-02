La meitat de llars compren productes ecològics, segons un estudi presentat a Sant Benet

El 53% de les llars catalanes compren productes ecològics, l'11% més que fa quatre anys. La xifra està per sobre la mitjana al territori espanyol (43%), però per sota de països europeus com França (93%). Més de la meitat dels consumidors tenen més de 50 anys (55%) i resideixen en una llar petita (65%), d'1 o 2 persones. En la majoria dels casos (40%), però, la compra es limita a un cop l'any i només una de cada deu llars reconeix adquirir aliments ecològics una vegada al mes.

Aquestes són algunes de les conclusions de l'estudi "Mites i realitats sobre el consum de productes ecològics", presentat per la consultora Kantar Worldpanel i la Fundació Catalunya La Pedrera. L'informe fa una radiografia del consum de productes ecològics basant-se en les dades de compra de 12.000 llars.

L'estudi s'ha donat a conèixer en el marc de la segona Jornada anual de productes d'alimentació ecològics de la Fundació Catalunya La Pedrera, celebrada aquest divendres a Món Sant Benet, a Sant Fruitós de Bages. El director de l'àrea d'alimentació de Kantar Worldpanel, Joan Riera, ha estat l'encarregat de detallar els resultats de l'estudi.

Entre les conclusions es posa en relleu que malgrat que el gros de les vendes continuen realitzant-se a les botigues especialitzades (40% del total de vendes ecològiques), el creixement del 2017 es concentra principalment als supermercats descompte (42% del creixement). També destaca que la motivació principal de compra d'aquest tipus de consumidor és la de trobar més naturalitat i autenticitat als aliments, amb l'objectiu d'obtenir una millora en el plaer (25%) i el sabor (20%) dels productes consumits.

Més proximitat que ecològics

L'estudi presentat aquest divendres al Bages també revela com els consumidors prefereixen comprar productes de proximitat (77%) a ecològics (23%). En aquest sentit el consumidor entén per els productes amb origen a la seva comunitat autònoma (41%), la seva demarcació (47%) o municipi (55%).

La jornada, que ha comptat amb la presència de prop de 300 professionals del sector, també ha servit per analitzar les perspectives, tendències, noves oportunitats i bones pràctiques del sector a través de dues taules rodones. En paral·lel, ha comptat amb la participació del fundador del moviment de l'Slow Food, Carlo Petrini, qui ha aborda els temes d'actualitat sobre alimentació des del punt de vista del seu moviment.