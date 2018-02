Montserrat Obradors és la nova regidora del PDeCAT a Cardona

En el darrer ple municipal celebrat a l'Ajuntament de Cardona, aquesta setmana, Montserrat Obradors va prendre possessió com a nova regidora del PDeCAT, en substitució de Josep Serra, que va decidir deixar l'acta per raons personals. L'alcalde de Cardona, Ferran Estruch, li va agrair la seva «dedicació per Cardona» i la feina feta al llarg dels deu anys de regidor, quatre dels quals al govern i els sis darrers a l'oposició.

Els regidors dels tres grups municipals (ERC, PDeCAT i PSC) li van dedicar un aplaudiment i, tot seguit, Montserrat Obradors va prendre possessió i va jurar el càrrec «per imperatiu legal i per fidelitat al poble de Cardona i al poble de Catalunya». Després de rebre la felicitació de l'alcalde, Obradors ja va seure a la bancada del PDeCAT.