Mor l'industrial i home vinculat a la piscina de Sallent, Antoni Carrera

Ha mort Antoni Carrera Prat, industrial sallentí, home molt vinculat al món de l'esport i , especialment, a la natació i a la gimnàstica sallentina a través de l'entitat Associació Sallentina de Cultura Física. I el seu cognom ha quedat associat a una nau que va tenir en la última etapa com a industrial, a l'interior del complex de la Fàbrica Vella de Sallent, que l'Ajuntament va adquirir i ha convertit en espai per a les arts escèniques.

El funeral per Antoni Carrera té lloc avui, divendres, a es 4.30 de la tarda, a l'església de Santa Maria de Sallent.

Carrera havia fundat juntament amb el seu germà la Fábrica de Tejidos Diáfanos Carrera Prat. Durant anys tots dos van ser al davant de l'empresa produint gassa. I aquesta va ser la seva activitat principal fins a principis dels anys 90, quan Antoni Carrera es va vendre la seva instal·lació a una altra empresa amb la que ja treballava en els darrers anys. La producció havia estat pràcticament sempre en una peculiar construcció en diversos pisos al barri de l'Estació de Sallent, des del peu del riu fins al nivell de la Carretera. Les naus de telers van ser en aquesta espai fins que a finals dels anys 80 hi va haver un incendi i es van abandonar les instal·lacions.

De fet, la riuada del 82 ja havia invalidat part de les instal·lacions i l'empresa havia anat traslladant la seva producció cap a la Fàbrica Vella. Com propietaris de l'empresa, la família Carrera hi va ser pocs anys en aquestes noves instal·lacions, però l'empresa sí que va durar pràcticament una dècada més i va mantenir el nom popular de cal Carrera.

Antoni Carrera va destacar, també, per una llarga vinculació a l'Ajuntament de Sallent. Va ser regidor del 1961 al 1967. I serà recordat com a president de la piscina -l'Associació Sallentina de Cultura Física-. En va ser el màxim responsable del 1958 al 1975, i durant aquest llarg període, entre d'altres, es va construir la piscina coberta. Les seves bones relacions amb el que aleshores era president de la Federació Catalana de Natació i que després va ser president de la Diputació de Barcelona, Josep Maria Samaranch, li van permetre fer una instal·lacions esportives que no tenien la resta de municipis de la comarca. Una altra de les persones fonamentals en la seva trajectòria al club va ser David Monné, que també va ser president de la Federació Catalana de Natació. En l'etapa Monné, la Federació va reconèixer Carrera com a "Millor president d'un Club de Natació de Catalunya. Durant anys, la piscina coberta de Sallent i la secció de natació i waterpolo van ser un referent. En els seus anys de mandat, també hi va haver una alta activitat esportiva en la gimnàstica. Carrera va rebre la Medalla al mèrit esportiu de l'Ajuntament de Sallent.