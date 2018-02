La nacionalitat més nombrosa a la Catalunya Central és la marroquina, tot i que baixa

L´Anoia i el Bages són les dues comarques de casa nostra on hi ha una nacionalitat clarament més predominant entre la població estrangera, la marroquina. En tots dos casos, les persones originàries d´aquest país suposen més del 40% dels immigrants de les respectives comarques, i a l´Anoia gairebé equivalen a la meitat. De fet, el Marroc és el país d´origen de la població estrangera preponderant en quatre de les set comarques de l´àrea de Regió7. A banda de les dues abans esmentades, també és al capdavant del Berguedà i el Solsonès.

El Moianès, en canvi, és la que presenta una disgregació més gran de països d´origen, ja que el que és majoritari entre la població estrangera (Mali) suposa tot just el 18,5% del total. També es detecta una estabilitat d´aquestes nacionalitats en el conjunt de les comarques, ja que en relació amb l´any anterior hi ha poques variacions. Les que encapçalen cada comarca ja eren les preponderants un any abans. Al Bages, el canvi més important és que la senegalesa ha passat a ser la quarta nacionalitat més representada i ha desplaçat al cinquè lloc la població d´Ucraïna. Al Berguedà, les persones vingudes de la República Dominicana han desplaçat de la cinquena posició els de Colòmbia. I al Moianès, els romanesos escalen al segon lloc i en desplacen els equatorians, que també es veuen superats per la població provinent de l´Índia.

A Catalunya, la comunitat mar-roquina és la més nombrosa, amb 207.082 persones, que equival a la cinquena part del total d´estrangers (19,9%). El segon lloc l´ocupa la població de Romania, amb 89.071 persones (8,6%); seguida de la població xinesa, amb 57.239 (5,5%); la italiana, amb 51.761 (5,0%), i la pakistanesa, amb 44.202 (4,2%). En relació amb l´any anterior destaca l´increment de la població veneçolana, que augmenta el 26,5% i arriba a les 12.982 persones residents, i el de l´hondurenya, que augmenta el 16,9% i arriba a les 27.907 persones. D´altra banda, es constaten disminucions de població de les nacionalitats amb més presència –la marroquina (-2,0%) i la romanesa (-2,0%)–, però les que mostren els descensos més grans en termes relatius són Equador (-6,9%) i Bolívia (-6,4%). El perfil de la població estrangera a Catalunya correspon a una població jove, amb una alta proporció en edats laborals (el 80,6% dels estrangers té entre 15 i 64 anys).