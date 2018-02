Sallent acull la presentació del llibre «August Gil Matamala»

L'Ateneu Rocaus de Sallent acollirà avui, a 2/4 de 8 del vespre, la presentació del llibre August Gil Matamala. Al principi de tot hi ha la guerra, dels exdiputats de la CUP David Fernàndez i la sallentina Anna Grabriel, actualment a Suïssa. A l'acte hi haurà Berta Gabriel, Maribel Sabaté, David Fernàndez, Julià de Jòdar i August Gil Matamala. Es tracta d'una biografia on els autors estiren del fil roig de l'itinerari vital de Gil Matamala per explicar el relat de l'esquerra social del país. Fill d'un mestre represaliat per la dictadura, va créixer a la Barcelona de la postguerra i va començar la militància en la universitat dels anys cinquanta. De seguida va iniciar una llarga trajectòria que el va convertir en l'advocat de referència de l'activisme a Catalunya.