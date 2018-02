L'empresa diu que no ha pogut assolir els nivells de triatge

? La comissió tècnica d'avaluació analitza l'informe que, obligatòriament, l'empresa ha de presentar bimestralment sobre el programa d'actuacions compromès, amb especial atenció en la indicació dels volums de sal gestionats. Un dels aspectes que l'empresa indica en el darrer informe és que «les característiques geològiques de la mina i la manca d'espai de les galeries per emmagatzemar la matèria estèril no han permès assolir el percentatge del 29% de triatge», és a dir, de material que ja no surti a l'exterior. Fins ara, aquest triatge ha quedat en el 26% del mineral arrencat.