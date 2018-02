La mina està abocant al Cogulló des de la pròrroga menys del que té concedit

ICL està complint fins ara els paràmetres a què es va comprometre per a la concessió d'una pròrroga per continuar utilitzant el runam del Cogulló més enllà del 3o de juny passat. Fins i tot, en aquests primers mesos ha estat abocant per sota dels marges concedits.

Així es desprèn del darrer informe bimestral públic de la comissió de seguiment que es va crear per vetllar pel període transitori de trasllat de l'activitat minera de Sallent a Súria, que es reuneix cada dos mesos (vegeu desglossat). Informe que posteriorment és validat per la Comissió d'Urbanisme de la Catalunya Central. Fins ara, aquestes avaluacions han passat per dues comissions, la darrera la del mes de desembre passat, que ara és consultable. Segons es detalla en l'informe, en els mesos de setembre i octubre es van abocar al Cogulló 169.000 tones de material, quan la previsió fixada era de 175.000, el que equival al 8,5% menys. En el mateix document s'especifica que des que es va iniciar el període transitori (l'1 de juliol) fins al darrer mes avaluat (octubre) s'havien dipositat al runam 95.000 tones menys que les programades. Tanmateix, fonts d'ICL han explicat que en el balanç final d'aquest primer any de pròrroga pot ser que s'acabi fent ús dels màxims permesos. En el mateix informe també es concreta que amb els volums aportats fins a aquella data, l'increment del volum de residu era de 141.590 m3 (el 0,53% del total que hi ha acumulat) i que el volum encara disponible dins els límits concedits era de 4,2 milions de metres cúbics. Pel que fa a l'alçada d'aquesta muntanya artificial, en aquest darrer informe es concreta que està a 513,793 metres sobre el nivell del mar. La cota màxima que es va acabar fixant en la concessió de la pròrroga és de 515 metres (el jutge va demanar quan es va concedir el període transitori que es rebaixés de 23 metres el sostre màxim que inicialment havia fixat Urbanisme). També segons el mateix informe, el dipòsit acumula actualment 26,6 milions de metres cúbics.