Sallent aplega 600 persones en un acte de suport a Gabriel

L'ex-diputat i advocat de la CUP Benet Salellas va assegurar ahir a Sallent que a la causa judicial en què el Tribunal Suprem investiga el referèndum de l'1 d'octubre i la proclamació de la República s'hi està aplicant el «dret penal de l'enemic» del règim nacional socialista alemany. «Són causes on es jutja la gent pel que pensa, pel que és, i no per allò que han fet o per la seva responsabilitat en els fets», va afirmar Salellas durant un concert de suport a Anna Gabriel celebrat.

L'acte va reunir 600 persones, a les quals Gabriel s'hi ha adreçat amb un missatge gravat des de Suïssa en què encoratja a treballar «tossudament» per alliberar Sánchez, Cuixart, Junqueras i Forn. «Cap tribunal ni cap partit ha de tenir la clau de la nostra dignitat ni de la nostra llibertat», va asseverar l'exdiputada cupaire, que aquesta setmana no ha anat a declarar davant el TS. Gabriel va demanar als assistents «no aturar-se fins que els presos surtin d'una presó on no haurien d'haver entrat». L'exdiputada sallentina va afirmar que «és la nostra responsabilitat poder fer un país millor».

Benet Salellas va assegurar que l'aplicació del dret penal de l'enemic s'evidencia amb el fet que els líders de l'ANC i Òmnium i fins a vuit consellers hagin estat empresonats «perquè defensen el projecte independentista», i va afegir que «s'estan justificant les imputacions pel fet de ser responsables d'un grup parlamentari i per haver implementat el seu programa electoral». Al mateix temps, l'ex-diputat i advocat va criticar que la causa judicial «ha decidit eliminar unes garanties que han costat molts anys guanyar, com la garantia de la independència judicial». En aquest sentit, va assegurar que «el tribunal que pretenia jutjar Anna Gabriel no és independent», i va aprofitar per referir-se a la plantada que diversos magistrats van fer divendres al president del Parlament. «La cúpula judicial espanyola tampoc és independent, com ho va demostrar el president del TSJC davant Roger Torrent», va etzibar.



Model Guantánamo

Finalment, Salellas també va assenyalar la presó preventiva a què s'exposen els investigats com un altre exemple, va dir, de l'aplicació del dret penal de l'enemic. «Ens estem apropant al model Guantànamo: quan votem allò que no agrada, devaluen el dret a votar; quan diem allò que no toca, ens diuen que potser la llibertat d'expressió no és central i poden enviar cantants a la presó», va afirmar, en assegurar que «a l'estat espanyol s'ha obert una pendent relliscosa propera a un règim molt diferent al d'una democràcia».

En aquest sentit, Salellas va encoratjar els assistents a «no cedir ni un mil·límetre en la reivindicació del dret a l'autodeterminació» i els va instar a «construir sinergies que facin de la repressió un bumerang». «Cal girar com un mitjó la voluntat de càstig i de venjança», va afegir.

L'acte d'ahir el va organitzar la plataforma Sallent Respon, que aglutina diverses entitats i col·lectius polítics del municipi per donar suport a Anna Gabriel. Després del concert d'Ovidi 4, amb l'exdiputat cupaire David Fernández, bona part dels assistents van col·laborar amb un sopar popular, la recaptació del qual es destinarà a la caixa de resistència de la CUP per afrontar la causa de Gabriel i també la de Mireia Boya.



Crítiques a l'ordre de detenció

D'altra banda, en una atenció a la premsa abans del concert, Salellas va aplaudir el ressò internacional que ha adoptat el cas Gabriel. Salellas, advocat de Gabriel a l'Estat espanyol, va apuntar que aquesta propera setmana detallaran per on passa l'agenda i l'estratègia a Suïssa, on celebra que «s'està obrint una discussió sobre si la causa del procés és o no un delicte polític». Pel que fa a l'ordre de detenció estatal que ha dictat el jutge Pablo Llarena, Salellas va assenyalar que el magistrat «és conscient de les dificultats que té la seva investigació» i va criticar que estigui «utilitzant dues vares de mesurar en funció de si la causa s'internacionalitza». «Si hi ha indicis per imputar i perseguir dins d'Espanya, n'hi ha per fer-ho fora», va remarcar, en advertir que «una cosa són indicis i una altra són sospites».