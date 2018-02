La concentració va desmentir el fals relat de la xarxa

? La manifestació per demanar la pau i la convivència a Balsareny desmenteix bona part del relat que s'ha construït a la xarxa, que descriu un poble dividit on els espanyolistes reben repressió per part dels independentistes. Entre els manifestants hi havia gent de diverses ideologies que van explicar que el nombre d'ultres de Balsareny és residual, però són nascuts al poble. El problema principal és que aquestes persones han aconseguit el suport de partits d'extrema dreta forans i la complicitat de webs digitals ultraespanyolistes.