Sant Joan s'uneix a la campanya Tracta'm bé, contra el maltractament a gent gran

La campanya Tracta´m bé, que impulsa l´àrea d´inclusió social del Consell Comarcal del Bages per fomentar el bon tracte a les persones grans, arriba a Sant Joan. La presentació pública de la iniciativa en aquest municipi es farà dimecres vinent, 7 de març, a partir de les 4, a la sala de plens de l´Ajuntament.

La campanya, que compta amb el suport del departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat i de la Diputació de Barcelona, pretén desenvolupar un programa d´accions per portar a terme al municipi, amb el propòsit de prevenir els maltractaments a les persones grans i fomentar el bon tracte i els valors positius cap a aquest col·lectiu, com a mètode de prevenció i sensibilització.

Entre les accions previstes, i ha la distribució als casals de la gent gran del llibre «Relats amb tracte», del qual el Consell Comarcal del Bages ha adquirit cent exemplars. Es tracta de 12 relats curts i un altre d´inèdit de l´escriptora Isabel-Clara Simó, on es reflecteixen diversos tipus d´abusos que poden patir les persones grans. Algun d´aquests relats tindran una adaptació teatral a càrrec del grup de teatre d´Artés.

També es preveu una acció conjunta entre el petit comerç, administracions i altres espais que actuaran com a detectors de possibles situacions de risc que poden patir les persones grans. Als establiments que hi participin se´ls podrà identificar amb un adhesiu, i disposaran d´una targeta amb dades de contacte per tal de centralitzar la detecció dels casos.

La campanya també impulsarà les Aules amb tracte, com a projecte transversal en què es proposen activitats adreçades als tres cicles escolars de primària. Mitjançant tallers i un conte del qual s´han adquirit 25 exemplars, entre altres propostes que s´oferiran a través de la revista El Port del Centre de Recursos Pedagògics del Bages.

Finalment, es proposa l´acció Situacions amb tracte, que consisteix en la difusió i distribució de 6.000 pòsters que mostren episodis de maltractament i també de bon tracte envers la gent gran.