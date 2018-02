Una seixantena d'expubilles i exhereus es retroben en els 50 anys de pubillatge a Navarcles

Navarcles ha commemorat mig segle de pubillatge local amb una festa popular en el marc d ela Festa Major d'Hivern que ha reunit cap a una seixantena d´expubilles i exhereus dels aproximadament 150 que ha tingut la celebració en tota la seva història. El teatre auditori Agustí Soler i Mas es va omplir a vessar dissabte al vespre amb una gran gala que va combinar el protocol amb un espectacle artístic i musical, i en què van assistir cap a 120 representants del món del pubillatge vinguts d´arreu de Catalunya.

La celebració va començar a les 6 de la tarda directament a l´auditori, on es van anar citant un per un els noms de les pubilles, dames, i a partir del 2001 també d´heueus i fadrins, que ha tingut el poble des del 1967, i en cas que fossin presents a l´acte, anaven pujant a l´escenari on, en acabat, tots plegats es van fer una foto conjunta de grup. Tot seguit, es va donar pas a un espectacle de teatre i musical vinculat amb la història del pubillatge i del poble aquests darrers 50 anys, que va muntar l´artista local Queralt Valls, i que es va poder seguir també des de fora amb una pantalla.

Aquest era l'acte sorpresa que va animar la festa més enllà del protocol, explica el regidor de Cultura, Eduard Blanco. Finalment es va acomiadar la pubilla i l´hereu sortints, Maria Arjona i Marc Grau, i es va donar la benvinguda als nous; Laia Medalla i Bernat Bernabeu. La festa es va acabar amb un concert al mateix auditori amb Els Arreplegats i Dj Xipirón.