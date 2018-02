Universitaris d'Hiroshima coneixen la cuina catalana i la història medieval a Món Sant Benet

Una quarantena d´estudiants de la Universitat japonesa d´Hiroshima han visitat aquest dilluns Món Sant Benet, en el marc del programa Study Abroad de la Fundació Catalunya La Pedrera i la Universitat Rovira i Virgili.

L´estada a Món Sant Benet ha permès apropar els joves japonesos a la cuina que es fa en aquest territori, a través d´un taller participatiu a la cuina de la Fundació Alícia, i també han fet una visita al monestir medieval.

Aquesta activitat s´emmarca en un una estada de dues setmanes d´aquests universitaris a Catalunya, per conèixer diversos indrets del patrimoni català. A més, es preveu que el programa s´ampliï a altres universitats, i s´espera rebre properament visites d´altres centres internacionals, com la Università degli Studi di Scienze Gastronomiche, de Pollenzo, a Itàlia.

Paral·lelament, el proper estiu, Món Sant Benet es convertirà en un campus d´estiu per a estudiants d´universitats internacionals dins el marc del Study abroad Program in Mediterranean Diet and Health Cooking, d´una setmana de durada, i que impartiran experts de centres mèdics i de recerca.