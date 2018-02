Navàs prepara un programa festiu amb el vi i l'arròs de protagonistes

Navàs viurà del 8 a l´11 de març un cap de setmana llarg a l´entorn del vi i els productes de proximitat, amb diverses propostes i activitats repartides per tot el municipi.

El teatre Municipal de Palà acollirà el dijous 8 de març a les 8 del vespre un maridatge amb degustació de vins fets a Navàs, que aquest dimecres escolliran els enòlegs Joan Soler i Clara Antúnez. Els vins maridaran amb els aliments de proximitat que elaboraran els cuiners dels restaurants l´Estació, 6 Sentits, Alberg de Castelladral, Cal Fuster de Serrateix, i la pastisseria Mas. També es podran degustar productes productes elaborats per formatges Cuirols, Fleca Crostó i oli d´oliveres del Cardener. El preu per al maridatge és de 25 euros, i els tiquets seran a la venda a partir del 28 de febrer a l´OAC de Navàs.

Per al dissabte 10 de març hi ha previst un tast de vins a les antigues escoles del Mujal, i una visita guiada al celler del Solà. El tast, que porta per nom «El Mujal i el vi», serà comentat per la sommelier Sílvia Colell, amb degustació de dos vins del Mujal i altres de petits cellers de Catalunya, que maridaran amb formatges de Cal Músic del Mujal. Per la seva banda, la historiadora Ester Llobet farà una introducció al passat vitivinícola del Mujal. El tast costarà 5 euros i es limita a 25 places, i les reserves es poden fer a oac@navas.cat i al telèfon 93,839,00,22.

La festa es traslladarà l´endemà, 11 de març, a Castelladral, amb la 35ena arrossada popular, a partir de les 2 al pla de les alzines. Prèviament, a les 8, tindrà lloc una caminada popular per la riera d´Hortons, el toll dels Banyuts i el balç de les Vinyes. Fins ales 11 també hi haurà servei d´esmorzar, mostra de vins del municipi, fira de proximitat i artesania, i missa, amb la Coral Nova. Acabat el dinar, cap a les 5, hi haurà un ball amb Joan Soler. Els tiquets es poden adquirir a les botigues Josep Seriols de Navàs, a la Polleria Lluïsa de Súria, a l´alberg de Castelladral, i a l´OAC de l´Ajuntament de Navàs.