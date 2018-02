La passarel·la dels polígons de Sant Fruitós ja és visible

L'empresa adjudicatària de la construcció de la passarel.la que ha d'unir els polígons Riu d'Or-Casa Nova i el de Sant Isidre a Sant Fruitós de Bages ha instal.lat la matinada de dilluns a dimarts la part central d'aquesta infraestructura. Els treballs s'han fet de nit perquè tinguessin la menor incidència possible en el trànsit, ja que s'ha hagut de tallar la carretera C16c des de les 10 de la nit per operar amb les grues que han elevat l'estructura per col.locar-la al seu lloc.

Per facilitar la circulació s'ha habilitat un pas alternatiu per un desviament provisional a través dels carrers Aneto, Pica d'Estats i Pic Negre. Aquesta és una infraestructura pensada sobretot perquè els veïns del poble puguin accedir amb seguretat des del nucli urbà, a peu o en bicicleta, als polígons comercials.

Fins ara, ho havien de fer creuant aquest tram de carretera, altament transitat, pel mig de la calçada. S'hi accedirà mitjançant una rampa, i tindrà una amplada lliure de 3 metres per facilitar la circulació a peu, però també amb bicicleta, amb cotxet o amb cadira de rodes. Les obres que ara s'estan executant es van adjudicar per un total de 420.611 euros.