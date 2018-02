Sant Salvador de Guardiola deixa a punt part de la llar d'infants com a centre de dia

Sant Salvador de Guardiola preveu traslladar «les properes setmanes» els 21 usuaris del centre de dia, que actualment s'ubica a la Masia del Calvet, al seu nou emplaçament al mig del poble. L'Ajuntament està acabant d'adequar les instal·lacions d'una part en desús de l'edifici de l'escola bressol, que acollirà el futur equipament.

El canvi d'ubicació respon a unes necessitats d'accés i mobilitat, segons ha apuntat l'alcalde de Sant Salvador, Albert Miralda, tenint en compte que el servei de centre de dia que actualment s'ofereix a la Masia del Calvet és en una primera planta, amb les dificultats que això comporta per a les persones grans i els possibles riscos en cas d'incendi o qualsevol altra incidència. Davant d'aquesta situació, ja fa un temps que l'Ajuntament es va plantejar un canvi, i finalment es va optar per utilitzar dues aules que no es fan servir de l'edifici de l'escola bressol (més una part ampliada), perquè és cèntric i de planta baixa.

Tot plegat és fruit d'un estudi demogràfic que el consistori va encarregar temps enrere, que indica que hi ha un estancament del creixement contrari a les previsions de fa uns anys. Això vol dir que l'espai ara sobrant de l'escola bressol (que abans de la crisi es va ampliar pensant que seria necessari per un augment de la població que no s'ha produït), ho continuarà sent «com a mínim fins al 2025 o el 2030», diu Miralda. Com que no se'n treu cap profit de cara als nens, s'utilitzarà per donar un servei com a centre de dia per a la gent gran, més apte i adequat que el de la Masia del Calvet.

Els operaris han estat treballant darrerament en l'adequació d'aquest edifici per acollir el centre de dia, i ara la feina es concentra a l'exterior, que es pavimenta i es milloren els accessos, pensant també en la possibilitat que els avis hi passegin i facin ús de l'espai de fora. Tot plegat, té un cost de 180.000 euros.

L'Ajuntament ja ha demanat autorització a la Generalitat per al trasllat, que farà tan bon punt la rebi, i confia que, a tot estirar, es pugui completar a l'abril. Possiblement s'estrenarà abans, però la inauguració oficial es preveu per al 28 d'abril, coincidint amb la Festa dels Avis.

Fins a 30 places

Actualment, el centre de dia del Calvet té 25 places concertades, de les quals n'hi ha 21 d'ocupades. Amb el trasllat al nou edifici, que serà més gran, hi haurà capacitat per a 30 places, si bé per ara quedarà amb les 25 de concertades.