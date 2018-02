Endesa té 5.855 quilòmetres de línies elèctriques aèries a la Catalunya Central

Endesa i el departament d'Agricultura van dur a terme ahir al Palau Firal de Manresa una jornada sobre la tala i esporga de la massa vegetal que creix al voltant de les línies elèctriques de la Catalunya Central.

Del total de 7.631 quilòmetres de línies elèctriques que Endesa té repartides per l'Anoia, el Bages, el Berguedà, la Cerdanya, el Moianès, Osona i el Ripollès, el 76,72% són aèries –o el que és el mateix, 5.855 quilòmetres– i, per tant, transcorren per zones boscoses o amb vegetació. L'especial orografia dels boscos, com a element viu, que creix i canvia constantment, fa que la companyia destini inversió per protegir els espais forestals. Es focalitzen els espais boscosos i d'altres especialment sensibles. En concret, segons Endesa, són 495 els quilòmetres de línies aèries d'alta tensió a les comarques centrals, mentre que de mitjana tensió en són 3.615 i de baixa tensió, 1.745. L'objectiu de la sessió era repassar els protocols i planificar l'execució del pla.