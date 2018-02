Mesos fent hores extra als migdies per perfeccionar tots els detalls del robot

La competició del robot és fonamental, perquè no quedar entre els 10 primers significa l'eliminació automàtica de l'equip. A Vic van quedar novens i ara se centren en millorar aquells aspectes que els van fer perdre puntuació i que hauran de sumar per poder competir a Logronyo, on els rivals seran encara més forts. La dinàmica de les proves pel robot és simple. La màquina, formada per peces de Lego, té quatre motors i dos sensors que l'ajuden a guiar-se pels colors i la llum. A la taula per on es desenvolupa l'acció hi ha diverses proves relacionades amb l'aigua, com apagar un incendi, fer pujar l'aigua d'una font o provocar una pluja (tot representat per Legos), i cada una val una puntuació determinada. Per programar el moviment, els nens calculen el temps i la velocitat del robot i llavors el programen mitjançant un portàtil.

Després s'introdueixen les dades de l'ordinador al robot a través d'un cable USB i tornen a repetir la prova, fins que troben el millor punt per evitar imprecisions i el posen en pràctica una i altra vegada. A la competició, tres parelles de cada equip disposen de dos minuts i mig per completar el màxim nombre possible de proves, i s'agafa la millor puntuació de les tres aconseguides.

A pocs dies pel desplaçament, que els ocuparà tot un cap de setmana i pel qual encara busquen patrocinadors que els financiïn el viatge i l'estada, els nens només tenen el robot al cap. Quan entrenen tots estan pendents d'ajudar els companys, i en molts casos fins i tot queden als migdies per dedicar-li més temps.