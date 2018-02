La neu pren amb força a Avinyó

La neu, que va començar a caure ahir al vespre de forma feble, ha pres amb força a Avinyó a partir de primera hora d'aquest del matí. Continua nevant amb força intensitat i ja s'acumulen gruixos d'uns 8 centímetres.

Per problemes amb la mobilitat s'ha paralitzat, per exemple, l'activitat escolar. Tant l'Escola Barnola com la Llar d'Infants l'Estel han suspès les classes habituals i només s'ofereixen serveis mínims a les famílies que necessiten portar els nens i nenes al centre.