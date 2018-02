Robots de Lego i valors valen una final

Les ganes d´anar a Logronyo després del seu triomf a la First Lego League (FLL) celebrada a la UVic el 17 de febrer passat s´han apoderat de l´equip VeAquartium. Els 15 alumnes que formen aquesta classe acumulen mesos centrats en el progrés del seu robot, i allà hi competiran a escala estatal contra 55 equips més que s´hi han classificat. Però la First Lego League va més enllà, ja que es basa en tres branques: la ciència, la robòtica i els valors.

La primera part consisteix en presentar un projecte científic que doni resposta a un problema real relacionat amb la temàtica proposada, que aquest any era l´aigua. Així, els alumnes van realitzar una pluja d´idees i van decidir crear un sistema per ajudar el seu company, el Joan, que de petit va rebre un transplantament de fetge i ara no pot beure aigua de l´aixeta. Davant aquesta situació, els nens van aportar dues idees al jurat de la MicroFLL de Tona (una simulació de competició per preparar-se per a la FLL real) i, amb l´ajuda del jurat, van optar per crear un sistema semblant al de la Brita per filtrar l´aigua, però anant més enllà per eliminar uns microorganismes que són perjudicials per al Joan.

Després de diverses consultes a metges especialistes i gestions amb empreses per demanar material, sempre portades a terme de forma autònoma pels alumnes, van comprar un ozonitzador que elimina els microorganismes i li van afegir complements per fer-lo portàtil i perquè s´hi pugui beure directament, sense passar per altres recipients. Si l´aigua passa per recipients de plàstic, l´efecte de l´ozonitzador dura molt poc. Llavors, el Joan no podria treure´n profit i emportar-se-la còmodament allà on vagi.

Valors contra els grans

L´equip de robòtica de la Vedruna no deixa cap detall en mans de l´atzar. A la competició també es valora la manera de presentar el projecte, i aquest aspecte l´han cuidat especialment. L´exposició consisteix en la rèplica d´un telenotícies, en el qual hi ha dos presentadors principals que donen pas a la resta de membres del grup (inclosos els que no han pogut ser inscrits per la limitació de places) i en el temps que dura expliquen tot el procés creatiu, a partir del cas del Joan. Ara, la gran part del grup pateix per la traducció al castellà i, alguns, ja pensen en una hipotètica traducció a l´anglès per si queden entre els tres primers a Logronyo i obtenen el bitllet al campionat mundial que se celebrarà a Detroit i Houston el proper mes d´abril.

En aquest sentit, els punts forts dels artesencs són la presentació i els valors. La principal dificultat per al VeAquartium és la diferència d´edat amb molts equips. A la FLL, els d´Artés van competir amb alumnes d´ESO i fins i tot de Batxillerat, i aquesta serà la tònica que seguirà la prova estatal. És per això que els alumnes de la Vedruna poden fer-se un espai a partir dels valors i ara han de reforçar la vessant tècnica. Tot i això, no es deixa mai de banda la paraula inventada per l´organització de l´esdeveniment: «Coopertició», que surt de la fusió entre cooperació i competició, i representa l´esperit de la First Lego League.