Últimes hores per votar els pressupostos participatius de Santpedor

Santpedor esgota aquest dimecres el termini de votacions per als projectes inclosos en la segona edició dels pressupostos participatius. Demà dijous, 1 de març, es farà una presentació pública dels projectes guanyadors en un acte obert a tothom a partir de les 7 de la tarda a la Capella de Sant Andreu.

Les votacions encara es poden fer durant la resta del dia d´avui de forma telemàtica a través del web participacio.santpedor.cat, i també de forma presencial, en aquest cas fins a les 7 a l´Ajuntament, i en l´horari d´obertura de la biblioteca, a 2/4 de 9. Es votacions es van obrir a començament de mes, i a poques hores del tancament ja s´ha sobrepassat la ratlla del 10 % de participació, el doble de la de l´any passat.

Aquesta vegada es podien votar fins a 17 propostes amb una inversió total de 60.000 euros, el triple que el del 2017. A més, són propostes que han presentat els mateixos veïns, escoles, entitats i col·lectius locals, la qual cosa pot haver ajudat a fomentar la participació.

Entre les propostes que es podien votar aquesta vegada, les més elevades en pressupost són d´uns s 30.000 euros, i passen especialment per la creació de nous espais a l´aire lliure, com la instal·lació d´una pista poliesportiva, la creació d´un circuit de ciclisme asfaltat, o una zona de lleure per a gossos. Aquest dijous a la tarda es donaran a conèixer els resultats de les propostes guanyadores.