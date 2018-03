Javi Gianfrancesco va arribar a Catalunya des de l´Argentina fa 38 anys. Va iniciar la seva escolarització en català als 8 anys a l´escola Oms i de Prat de Manresa, on va fer l´educació primària i, posteriorment, va cursar estudis secundaris a l´institut Lacetània. Defensa el model d´escola catalana i troba un error segregar els alumnes per la llengua.

Com va ser la seva arribada a l´escola?

El primer any és complicat perquè aprens l´idioma i els costums. Va ser dur però no traumàtic.

El fet d´haver de familiaritzar-se amb dues llengües creu va ser un inconvenient o un avantatge?

Aprendre una llengua sempre és un avantatge. El bilingüisme és a tot arreu i no he trobat barreres en aquest aspecte.

El català el va ajudar a integrar-te a Catalunya?

Sí, totalment. Aprendre el català a l´escola em va ajudar a integrar-me a la ciutat. Em va permetre tractar la gent d´una forma més còmoda i a fer-me entendre i arribar a més llocs.

Creu que hauria sigut més fàcil si s´hagués pogut escolaritzar en castellà?

No, si a Catalunya hi ha el català s´ha de parlar i em sembla perfecte.

Considera que seria una bona opció separar els alumnes segons la llengua?

No, és absurd. Allà on siguis has de parlar la llengua que s´hi parla, per respecte pel lloc on ets i per la integració.

Creu, doncs, que no cal canviar el model educatiu?

No cal canviar-lo. Són tonteries polítiques, realment al carrer es respira una altra història, no hi ha problema.

Per tant, valora positivament la seva escolarització en català?

Sí, la considero molt positiva. Ara utilitzo les dues llengües, tant per a la feina com per a tot en general, no tinc diferències, fins i tot l´anglès en algun moment.