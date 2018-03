El castellà predomina als patis d'instituts del Bages tot i el domini del català a les aules

Els estudiants acaben l´educació obligatòria amb un domini equiparable del català i del castellà. Així ho constaten els centres educatius de secundària, que es remeten a les proves de competències bàsiques com a indicador objectiu que demostra que el sistema educatiu català garanteix l´aprenentatge de les dues llengües oficials. Però, tot i que a les classes es parla en català, als patis d´alguns instituts del Bages la majoria d´alumnes s´expressen en castellà.

En els centres de secundària consultats, com és el cas de l´institut Castellet, de Sant Vicenç, el Quercus, de Sant Joan, o el Guillem Catà de Manresa, la convivència de les dues llengües es viu amb total normalitat, cosa que desmenteix les veus que posen en dubte el model d´immersió lingüística i proposen dividir l´alumnat per raó de llengua. El professorat coincideix a defensar l´actual model d´immersió lingüística, que ha funcionat com a eina de cohesió social.

La directora de l´IES Quercus, de Sant Joan, Anna Vila, assegura que «la llengua no suposa cap problema per a l´aprenentatge dels joves» i apunta que els alumnes del centre «a la classe s´adrecen al professor en català però quan parlen entre ells al pati la majoria ho fa en castellà», sense que això generi cap conflicte. En la mateixa línia s´expressa la directora de l´institut Castellet, de Sant Vicenç, Montse Vilalta, que constata que «no hi ha cap alumne que ens hagi presentat mai cap dificultat». De fet, afegeix que al centre les proves de castellà surten millor que les de català.

Ramon Fontdevila, professor de català de l´institut Guillem Catà de Manresa, també assegura que els alumnes són igual de competents en les dues llengües oficials. «El domini del català el tenen però en el nostre cas no sempre és la llengua dels WhatsApp, del Facebook o la que s´utilitza majoritàriament al pati, on el que més sentim a parlar és el castellà». Per tant, «ningú ha de patir perquè són competents en català però també en castellà», diu.

En el cas de l´institut Pius Font i Quer de Manresa, «les dues llengües conviuen sense cap problema i les converses entre l´alumnat es fan en totes dues llengües indistintament, sense cap problema i de forma normalitzada», segons apunta el director, Valentí Grau. Afegeix que «les dades històriques avalen que les dues llengües acaben les etapes en les mateixes condicions».

Els instituts coincideixen a defensar un model educatiu actual «que funciona al 100%» i creuen que separar els alumnes suposaria «buscar un problema que no hi és», apunten des de l´institut Castellet. A més, tal com assegura la directora de l´IES Quercus, «podria generar conflictes perquè els instituts són llocs molt sensibles».