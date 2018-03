El Geoparc inicia un cicle de sortides per a agents públics i privats

El Geoparc Mundial UNESCO de la Catalunya Central posa en marxa la segona edició del cicle de sortides, un conjunt de quatre sessions distribuïdes al llarg de l'any que pretén aprofundir en el coneixement dels recursos turístics i patrimonials, així com la seva relació amb la història geològica del territori.

La primera trobada se celebrarà el proper dilluns 5 de març amb la proposta "Del mar a l'estany, el Geoparc al Moianès". Durant la jornada, els assistents podran gaudir d'una ruta que recorre alguns dels elements geològics més singulars del territori, com són les Coves del Toll de Moià i l'Estany. D'aquesta manera, es donaran a conèixer els records del mar, llacs i estany que s'han succeït a la zona al llarg dels últims milions d'anys en una visita guiada que es complementarà també amb l'important patrimoni històric i arquitectònic d'aquestes poblacions.

L'objectiu d'aquest cicle de sortides és el de treballar amb agents públics i privats per transmetre i compartir el missatge de mar interior, difondre'l pel territori i posar en valor els actius turístics.

Després de visitar les Coves del Toll, un dels espais d'interès geològic més importants del territori per la seva bellesa i per les troballes paleontològiques i arqueològiques que s'han fet en aquestes coves prehistòriques, els participants faran una breu parada a l'aflorament lacustre de Montví, unes calcàries que permeten explicar la història geològica un cop va desaparèixer el mar fa més de 36 milions d'anys. Tot seguit, el Rebost del Serrat oferirà un esmorzar amb productes locals d'elaboració pròpia i de proximitat. Finalment, es farà una visita guiada al Centre de Visitants de L'Estany, un espai que té com a objectiu conservar i promocionar el patrimoni cultural local i garantir el seu desenvolupament socioeconòmic sostenible.

El president del Geoparc Mundial UNESCO de la Catalunya Central i conseller de l'Àrea de Turisme del Consell Comarcal del Bages, Josep Canals, ha encoratjat els professionals d'empreses privades i entitats públiques del sector a participar activament en aquesta i d'altres propostes de promoció turística, com les previstes en el Cicle de Jornades Tècniques. "Consolidar el Geoparc com un destí entès d'una manera global requereix de la participació transversal de múltiples agents. Per aquest motiu, impulsem aquests cicles amb l'objectiu de compartir eines i coneixements que potenciïn els atractius turístics, contrastos i riqueses del territori", conclou Canals. L'any passat ja es va dur a terme la primera edició d'aquest cicle, amb una molt bona resposta d'assistents.