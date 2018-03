La reforma de Cal Clarassó com a centre cívic centra la inversió del 2018 a Santpedor

Santpedor destinarà enguany el gros de la seva inversió a l'inici de les obres de rehabilitació de l'antiga fàbrica de Cal Clarassó, per convertir-la en un centre cívic i de lleure i activitat per a la gent gran. En aquesta primera fase hi preveu 1.190.000 euros. Així consta en els pressupostos per al 2018, que el govern amb majoria d'ERC va portar a votació al ple municipal d'ahir al vespre, i que pugen a un total de 12,2 milions d'euros.

El pressupost d'enguany s'incrementa un 50 % respecte al del 2017 (que era de 8,1 milions), bàsicament fruit d'un fort increment de les inversions, que ascendeix als 4,8 milions i suposa un 34 % de total, matisa la regidora d'Hisenda, Judit Raja. I és que, deixant a banda aquest capítol, el pressupost creixeria de poc més de 300.000 euros, bàsicament per la partida de personal, amb l'ampliació de la plaça d'enginyer, la contractació de dues auxiliars, i mitja jornada d'un arxiver; i per la de serveis bàsics, amb un contracte de jardineria i de cementiri.

Les inversions disparen la quantia pressupostada per al 2018, que quadruplica el milió d'euros de l'any passat. La partida més gran són els 2.753.000 euros que s'han previst per a la construcció del clavegueram de la urbanització Mirador de Montserrat, però en realitat l'execució més cara del 2018 correspondrà a la primera fase d'obres de Cal Clarassó. I és que l'execució del clavegueram, que es finança amb quotes urbanístiques, s'ha previst en tres exercicis «però s'ha hagut de pressupostar sencer», puntualitza Raja, si bé aquest any s'hi destinaran tan sols 700.000 euros (en els primers carrers on s'actuarà), i es preveurà 1 milió d'euros (ja pressupostats) per a cada un dels dos exercicis següents. Vist amb aquesta perspectiva «la inversió real seria de poc més de 2 milions, el doble que la de l'any passat», apunta la regidora.



Nous serveis i equipaments

Santpedor centrarà bona part de les inversions d'enguany en la creació de nous equipaments o en la millora dels existents, i l'inici de les obres de Cal Clarassó n'és el principal exponent. Seguint les directrius del projecte executiu, que ja està redactat, es rehabilitarà l'estructura de l'antiga fàbrica per destinar-la a un espai cívic i polivalent, amb previsió que les obres es puguin adjudicar aquesta primavera. Encara quedarà pendent una segona fase (bàsicament dedicada als interiors) de cara a l'any vinent.

Altres partides menors també es destinaran a la millora de serveis i equipaments, com els 300.000 euros que costarà la reforma de les instal·lacions de la piscina gran i dels vestidors; o els 200.000 per a l'adequació de l'edifici on es traslladaran els serveis de la Policia Local (serà en un espai municipal però entre diverses opcions encara per determinar). També es preveuen 154.000 euros d'inversió en serveis informàtics, i hi ha una reserva de 100.000 euros dels pressupostos de l'any passat per a la redacció del projecte d'ampliació del pavelló Rafa Martínez, que es farà aquest any.

El govern de Santpedor també aposta pels pressupostos participatius, que ja arriben a la segona edició. En aquest cas, hi destinarà 60.000 euros per cobrir les propostes que hagin sortit guanyadores en les votacions que es van tancar ahir. Avui mateix es donaran a conèixer els resultats en un acte públic, a les 7 de la tarda, a la Capella de Sant Andreu.