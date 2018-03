Sallent promou un projecte de contacte intergeneracional

Sallent ha posat en marxa un programa intergeneracional que posa en contacte nois i noies del Servei d'Infància, Adolescència i Família (SIAF) i els avis i àvies de la residència municipal Sant Bernat. És el projecte anomenat 'Relats'. Cada dilluns a la tarda, els alumnes del SIAF fan una visita als usuaris de la residència per fer-los una petita entrevista sobre diversos temes de la seva vida, com per exemple, com va ser la seva infantesa o la seva trajectòria laboral.

A través d'aquestes converses neix un vincle que permet enriquir la xarxa relacional de la gent gran i, al mateix temps, dotar de valor i rellevància el seu coneixement. Per tal de fer efectives aquestes entrevistes, els alumnes del Servei d'Infància, Adolescència i Família han visitat anteriorment els avis per conèixer-los, i han rebut classes preparatòries per elaborar continguts, així com una petita formació en la tècnica de l'entrevista, el vídeo i la fotografia.Aquest projecte conclourà el mes de març, on es podrà veure el resultat final en un vídeo resum de les entrevistes realitzades.

Es tracta d'una iniciativa que té per objectiu crear un marc de confluència intergeneracional entre aquests dos col·lectius per tal de fomentar la inclusió activa dels residents de la residència Sant Bernat a la vida social de Sallent i, a l'hora, activar la implicació dels més joves en el benestar de les persones grans.