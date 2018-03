Santpedor opta per crear espais d'esport i lleure al carrer amb el pressupost participatiu

Diverses propostes vinculades amb l´adequació d´espais i equipaments esportius a l´aire lliure destinats al lleure o a la pràctica de l´esport han acaparat els vots dels veïns de Santpedor en la segona edició dels pressupostos participatius que ha convocat l´Ajuntament. Hi reservava una partida de 60.000 euros, que ha donat cabuda a un total de 7 projectes dels 17 que s´han sotmès a votació. El resultat s´ha donat a conèixer aquest dijous al vespre en un acte públic a la Capella de Sant Andreu.

Amb 215 vots (un 10,5 % del total), la creació d´una zona verda darrere l´escola de la Serreta ha estat l´opció amb més suport, però no és la més cara. Tindrà un cost aproximat de 5.000 euros, mentre que la proposta més ambiciosa és el condicionament d´un nou espai multiesportiu (pumptrack) a la zona esportiva, dotada amb 30.000 euros, que suposarà la meitat de la inversió total. I és que, com a novetat, aquesta edició dels pressupostos participatius s´estructurava en tres blocs: d´una banda, hi havia un paquet de projectes d´un cost d´entre 20.001 i 30.000 euros, un altre d´entre 5.001 i 20.000 euros, i un darrer de menys de 5.000 euros. L´objectiu era que en sortissin d´escollits de cada grup, i el resultat de les votacions ha donat com a guanyadors un projecte del primer bloc, dos del segon, i quatre del tercer, que l´Ajuntament considera «un èxit» pel fet «que podrem fer efectives set propostes de les disset que hi havia», apunta la regidora d´Hisenda, Judit Raja.

La resta de propostes guanyadores són l´ampliació del parc de la Pau amb rocòdrom i tirolina, el condicionament d´un street workout, incrementar el nombre de papereres al poble, millorar la senyalització del camí peatonal fins als aiguamolls, i la instal·lació d´una bústia per al retorn de llibres a la biblioteca.

L´Ajuntament compta que podrà completar tots aquests projectes dins d´aquest mateix any. I és que, en general, «són relativament fàcils d´executar», diu Raja. A més, cap d´ells no s´ha de treure a concurs tret del que preveu condicionar un pumptrack a la zona esportiva, que és el més car, «però igualment preveiem acabar-lo aquest mateix 2018», apunta la regidora.

Es triplica la participació

La segona edició dels pressupostos participatius de Santpedor ha mobilitzat el triple de veïns en les votacions que l´any passat. En concret, s´han emès 681 vots d´un total de 6.096 votants, que suposa un 11,17 % del cens. L´any passat van votar 283 persones de les 6.080 que podien fer-ho, i la participació es va quedar en el 4,5 %.

L´Ajuntament fa un balanç molt positiu d´aquest salt, «que ens situa a un nivell on altres pobles amb més temps amb pressupostos participatius no arriben», diu Raja. Bona part de l´èxit s´atribueix al fet que aquesta vegada, a més de la votació presencial també es podia fer a través d´una web, «i això hi ajuda perquè el món va cap a la digitalització», afegeix Raja, i assegura que «ho potenciarem amb el repte de superar els mil vots». Una altra peculiaritat a favor és que totes les propostes que hi havia sobre la taula eren presentades pels propis veïns, col·lectius o entitats, i això ha quadriplicat la quantitat d´opcions a escollir. A més, els promotors les han presentades en campanya «i això és clau, perquè no és el mateix una proposta escrita que explicada».