Eternam ultima els passos per iniciar les obres del crematori de Sant Fruitós aquest estiu

Eternam Serveis Funeraris, l´empresa que s´ha adjudicat la construcció i gestió d´un tanatori amb crematori a Sant Fruitós de Bages, s´ha marcat el proper estiu com a data definitiva per iniciar les obres del futur equipament, en què està treballant fa més d´un any. Aquesta setmana ha sol·licitat la llicència ambiental, que és l´últim escull per poder començar les obres, i si no hi ha cap entrebanc preveu posar en marxa el nou servei a final del 2019.

La instància de sol·licitud del nou permís, juntament amb el d´activitats, s´ha entrat aquesta setmana a l´Ajuntament, que ara l´ha d´enviar a la Generalitat perquè l´avaluï. Tindrà tres mesos de marge per pronunciar-se i tornar-la a l´Ajuntament, i un cop s´aprovi pel ple municipal ja es podran començar els treballs.

Aquesta llicència és l´últim tràmit que té pendent l´empresa funerària per executar el projecte, després que a començament d´any ja va sol·licitar la llicència d´0bres, si bé «no es pot fer efectiva fins que no tinguem també l´ambiental i d´activitats», ha explicat el director tècnic d´Eternam, Aureli Sánchez. L´empresa compta que, a tot estirar, ho tindrà tot a punt per poder començar les obres cap al setembre, i tenint en compte que hi ha entre 14 i 15 mesos de feina, calcula que el nou tanatori i crematori de Sant Fruitós podrà entrar en funcionament durant la tardor de l´any que ve.

Prop de 7.000 metres quadrats

El projecte que Eternam Serveis Funeraris ha redactat per al futur tanarori i crematori a Sant Fruitós, amb un Parc del Record inclòs, preveu un equipament sobre una àrea de 6.849 metres quadrats de superfície construïda.

La part edificada, que inclou tant el tanatori com el crematori, constarà d´un semisoterrani de 1.028 metres quadrats i una planta baixa de 1.216. Al semisoterrani hi haurà el magatzem, diverses instal·lacions, la funerària i aparcament, mentre que la planta baixa inclourà un vestíbul, una àrea d´administració i serveis, l´oratori, i quatre sales de vetlla amb la corresponent àrea d´accés. El crematori també es distribuirà entre les dues plantes, i a més, es reserva un espai per a la instal·lació d´un segon forn en cas que sigui necessari en el futur.

Pel que fa a la urbanització exterior, de 4.605 metres quadrats, preveu un vial d´accés, dos pàrquings, una plaça davant l´oratori i l´accés al tanatori, i espais de zones verdes i camins. L´exterior també acollirà els serveis complementaris en què destaca el Parc del Record, dedicat a la memòria de persones difuntes. S´hi podran dipositar cendres o monòlits, i plaques en un entorn enjardinat.