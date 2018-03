L'ANC presenta el dejuni per la llibertat, que començarà aquest dilluns a Montserrat

L'ANC ha presentat aquest divendres el dejuni per la llibertat, que tindrà lloc a Montserrat del 5 al 16 de març. Segons el promotors de la iniciativa, els principals objectius són «remoure consciències, no normalitzar la situació actual d'imputacions, exilis i presos polítics, i expandir la mesura al màxim pel territori». Així, Montserrat s'afegeix a altres dejunis com el dels Caputxins de Sarrià, i els seguiran a llocs com la Model, a Barcelona, i el Pavelló 1 d'Octubre, a Tortosa.

L'acte l'ha explicat el seu coordinador, Vicenç Relats, acompanyat per Jordi Pesarrodona, regidor imputat de Sant Joan, Josep Emili Puig, membre del Secretariat Nacional de l'ANC, Josep Heras, d'ANC Manresa i Jordi Font, possible candidat a entrar al Secretariat Nacional pel Bages.

Aquest dejuni, que compta amb el suport d'unes 15 entitats de defensa dels drets humans, va dirigit «a demòcrates en general, tinguin la posició política que tinguin», segons Relats, que va posar en relleu que «Montserrat és ideal per les instal·lacions que té», però el seu ús és inviable en cap de setmana i el dejuni només es farà els dies feiners. A més, hi haurà servei mèdic pendent dels participants, que prèviament hauran superat unes proves d'accés. El límit de dejunadors, que poden participar-hi un mínim de 48 hores i un màxim de 7 dies seguits, serà de 10 en un mateix moment. Tot i això, encara hi ha llocs lliures que es poden sol·licitar a la pàgina web prouostatges.cat o a través dels representants territorials de l'ANC.

Per tal d'obtenir un major ressò, també es faran acompanyaments als dejunadors i constantment hi haurà activitats, conferències i tallers oberts a tothom, amb la presència de Salvador Cardús, Lloll Bertran, Enric Majó i molts més.

El regidor imputat de Sant Joan de Vilatorrada Jordi Pesarrodona va manifestar «l'emoció» que va sentir quan li van demanar si podia parlar de «La revolució dels somriures» el primer dia de dejuni a Montserrat. El regidor d'ERC va afirmar que «em demanen que vagi a molts llocs, i intento anar a tots per tornar tot el suport rebut». En aquest sentit, Pesarrodona va afegir que «quan vas al jutjat i et sents abrigat per tanta gent, saps que no estàs sol».

En referència als agents de la Guàrdia Civil que van dir que Pesarrodona no va incitar a l'odi, el regidor va aprofitar també per agrair la tasca del Col·legi d'Advocats de Manresa «per aconseguir declaracions de què va passar aquell dia», però es manté a l'espera de novetats: «Vull veure com acaba, perquè això segueix».