Moià farà una nova prova amb colorant per trobar d'on prové l'aigua que entra al Toll

Moià tornarà a indagar d'on provenen els corrents que porten l'aigua a l'interior de les coves del Toll quan es produeixen episodis de precipitacions importants. Aprofitant la nevada i les pluges d'aquests dies, aquest proper cap de setmana es tornarà a realitzar una prova amb la utilització de fluoresceïna a la capçalera d'un dels torrents que desemboquen al torrent del Mal, al Parc Prehistòric de les Coves del Toll, per esbrinar on es filtra l'aigua que passa pel riu subterrani de la cavitat.

Tal com ja va explicar aquest diari, la primera de les proves es va dur a terme el mes de gener amb la primera pluja i la nevada posterior. En aquell cas es va fer a la capçalera de l'anomenat torrent de l'Escanya, però va donar negatiu i es va concloure que aquest curs natural no és el responsable de l'increment del règim i cabals d'aigua a l'interior de la cova. Ara es repetiran els assajos amb la fluoresceïna al torrent del Gomar i afluents. El consistori subratlla que aquest colorant és innocu al medi ambient «i no suposarà cap impacte ambiental al sistema hídric que pugui perjudicar aqüífers, flora o fauna» de l'entorn.

L'Ajuntament i el Museu de Moià van sol·licitar ajuda tècnica, després de les inundacions del 30 de novembre del 2014, a la Diputació de Barcelona per a la realització d'un estudi hidrogeològic que permetés conèixer com funciona el sistema hídric entorn de les coves del Toll. L'objectiu d'aquesta diagnosi és poder prendre mesures correctives que evitin la inundació de la cova turística i el jaciment arqueològic i paleontològic que hi ha.

La Diputació de Barcelona va encarregar el projecte a l'empresa Geoambient, que va presentar els resultats el març del 2017, tal com ja va explicar aquest diari.

Entre les conclusions d'aquell estudi hi havia la recomanació d'ampliar l'anàlisi hidrogeològica i realitzar nous assajos de camp que permetessin determinar amb la màxima exactitud d'on procedeix l'aigua que circula per l'interior de la cova. En concret, saber si només prové de la conca del torrent del Bassot, que és el que es coneix, o si, com se sospita, pot haver-hi infiltracions d'altres conques, com pot ser la del torrent del Gomar.

L'Ajuntament i el Museu de Moià, en el marc del catàleg de suport als municipis 2017 de la Diputació de Barcelona, van demanar una segona part d'ampliació d'aquest estudi hidrogeològic, que l'ens provincial ha concedit i encarregat de nou a l'empresa Geoambient.

Amb els resultats obtinguts dels primers estudis es va concloure que la cova només experimenta inundacions en períodes de pluja forts (per damunt de 40 mm de precipitació diària acumulada). I que, possiblement, és el resultat de l'entrada d'aigua per diferents sectors i factors. El que sí que es va poder determinar és la ràpida resposta del riu subterrani, que apareix de manera quasi immediata en episodis de pluja. Aquella primera part del treball també proposava un seguit de mesures correctores per evitar futures afectacions per l'aigua dins i fora de les coves del Toll. Entre aquestes mesures destacaven la instal·lació de barreres físiques i/o canals de desguàs a les zones més immediates de la zona visitable i jaciments arqueològics i paleontològics; evitar tornar a tancar l'accés del riu subterrani a l'interior de la cova, i prevenir sobreerosions en aquest punt.