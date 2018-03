Eduard Torres, un bagenc 'influent'

Amb una mitjana de 30.000 likes a cada foto que penja a Instagram, on té 323.000 seguidors, el surienc Eduard Torres s'ha convertit en un dels influencers del moment. Als 22 anys, ha aprofitat l'impacte que té a la xarxa per fer publicitat de marques a través del seu perfil i, des de fa un any, s'hi dedica professionalment. Conscient que és una feina amb data de caducitat, gaudeix al màxim d'un fenomen que espera que en el futur li obri altres portes en el món de la interpretació i la comunicació.

Juntament amb el berguedà Marià Casals i un altre jove d'Alacant, amb qui comparteix mànager, esdeveniments, amistat i pis a Barcelona, és un dels instagramers més populars i, gràcies als milers de seguidors que acumula, ha captat l'interès d'algunes de les principals marques de moda. Això, li permet viure de la seva imatge.

Torres va crear el seu compte a Instagram (eduardtorres7) el juliol del 2014, «com qualsevol altra persona, per penjar fotos amb els meus amics i la família», diu. De mica en mica, va anar guanyant ressò i sumant seguidors. A partir d'aquí, les marques, principalment de moda, van anar contactant amb ell per promocionar-se, fins al punt que ara es dedica completament a aquest món.



Els 'likes' es multipliquen



De de la primera imatge que va publicar, que té 1.201 likes, fins a les darreres que ha penjat, moltes de les quals superen els 30.000, Instagram ha deixat de ser un entreteniment per convertir-se en una feina. «És molt difícil pujar, hi ha molta feina i t'has de rodejar de gent molt potent», diu. Per això, vol aprofitar al màxim el bon moment que està vivint, conscient que «cal tocar de peus a terra» perquè és un fenomen que un dia s'acaba.

Fer de model per a algunes de les principals firmes de moda ha anat engruixint la popularitat de Torres, que la setmana passada va fer una campanya per a Pull&Bear, que sortirà a la primavera, i acaba de publicar-ne una altra per a Tezenis. També ha treballat per a Tommy Hilfiger, Guess i Armani, que «m'han omplert molt perquè són marques top», afirma. Entre les assignatures pendents: treballar per al grup Inditex, especialment per a Massimo Dutti.

El jove influencer, que no ha perdut el contacte amb el seu poble natal, on passa molts caps de setmana, estudiava un grau superior d'Esports abans de dedicar-se al 100% a les xarxes socials. «Ara no podria fer cap altra cosa perquè no tinc temps. Tenim el nostre horari com a qualsevol feina i cada matí ens reunim amb el mànager, que és qui negocia el que fem». Ell també és qui controla les imatges que es publiquen al seu perfil i les marques donen el vistiplau a les fotos. Això l'obliga a contenir-se i no posicionar-se en temes polítics o esportius. «S'ha de vigilar molt el contingut que puges i, tot i que perds l'essència de qui ets, és una cosa que va amb la feina. És un tema complicat».



Viatges i esdeveniments



Però la tasca de l' instagramer va més enllà de fer-se fotos. També participa en rodatges, en promocions d'hotels, que li han permès viatjar per diferents països «on no hauria anat en la meva vida», i el citen en esdeveniments per fer de reclam. Fins i tot, hi ha «mares que han contactat amb mi per participar a l'aniversari de les seves filles». I és que el seu perfil triomfa entre les adolescents, moltes de les quals el reconeixen quan fa un cafè en un bar o passeja pel carrer, sobretot quan és al Bages, i alguna vegada li han arribat «a deixar una nota a casa». Són conseqüències d'una popularitat buscada que no el molesta perquè «jo sóc molt obert i m'agrada, és el resultat de la feina».

El surienc també ha participat en anuncis de televisió, com un de Costa Cruceros o de Freixenet, i en campanyes solidàries com la que aquest proper estiu el portarà a Kenya per promocionar una ONG. De fet, els viatges a diferents països són una constant i ha estat des de Mèxic i Nova York fins a destinacions europees com París i Londres.

A banda del físic, que hi juga un paper important, creu que la clau per ser un bon influencer és «crear un contingut que agradi i enganxi. Intento que la gent em segueixi per alguna cosa més que perquè penjo fotos sense samarreta. Vull aportar alguna cosa més a la societat perquè de gent guapa si te'n vas a Barcelona en trobes a milers i has d'intentar fer alguna cosa que sigui diferent».

Eduard Torres vol esprémer al màxim aquesta etapa, que espera que duri tant de temps com sigui possible, però ja es planteja el futur, que li agradaria encaminar cap a la interpretació (l'apassionen el teatre i el cine), el món de la comunicació o la moda. «Ara es tracta d'aprofitar el moment i després a veure què surt».