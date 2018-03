Pesarrodona, a l'espera mentre agraeix la feina dels advocats

El regidor imputat de Sant Joan de Vilatorrada Jordi Pesar-rodona va manifestar «l'emoció» que va sentir quan li van demanar si podia parlar de «La revolució dels somriures» el primer dia de dejuni a Montserrat. El regidor d'ERC va afirmar que «em demanen que vagi a molts llocs, i intento anar a tots per tornar tot el suport rebut». En aquest sentit, Pesarrodona va afegir que «quan vas al jutjat i et sents abrigat per tanta gent, saps que no estàs sol».

En referència als agents de la Guàrdia Civil que van dir que Pesarrodona no va incitar a l'odi, el regidor va aprofitar també per agrair la tasca del Col·legi d'Advocats de Manresa «per aconseguir declaracions de què va passar aquell dia», però es manté a l'espera de novetats: «Vull veure com acaba, perquè això segueix».