Nassos de pallasso en la cantada per la llibertat número 120 d'Artés

Unes 180 persones van participar en l'actuació popular número 120 del Cant a la llibertat a Artés, que ha tingut lloc aquest cap de setmana i que ha tingut una rellevància especial. En aquesta ocasió, la interpretació del Cant dels ocells, convertida en cançó per reivindicar la llibertat dels presos polítics, es va fer al Bosquet d'Artés i va comptar amb convidats especials. D'una banda, amb el grup músics de Sant Fruitós de Bages impulsors de la iniciativa 'Música per la llibertat'. De l'altra, el regidor d'ERC a Sant Joan de Vilatorrada Jordi Pesarrodona, que s'ha popularitzat per la seva imatge amb un nas de pallasso al costat d'un agent de la Guàrdia Civil el 20 de setembre passat, i que posteriorment ha estat imputat per un pressumpte delicte d'odi, resistència i desobediència per l'1 d'octubre. Precisament, aquesta cantada número 120 es va fer amb nassos de pallasso, i fins i tot en van faltar per la nombrosa presència de músics i assistents. L'acte es va cloure amb un vermut solidari.

A Artés, la iniciativa va arrencar el 5 de novembre, quan un músic del poble, completament sol, es va posar a tocar la trompeta a la plaça que hi ha davant de casa seva. Des seguida es va escampar la notícia i l'endemà ja eren cinc persones, dos músics i tres oients. Aquesta proposta va córrer com la pólvora i avui som una dotzena de músics: dues trompetes, una flauta travessera, dues violes, un violí, un clarinet, una guitarra, un baix elèctric, un violoncel i dues cantants, a més d'una cinquantena de persones de mitjana que hi assisteixen com a oients i cantaires.

El gener passat, els participants habituals, més d'una cinquantena van signar una carta manuscrita i personalitzada per a cadascun dels quatre presoners polítics catalans: el vicepresident de la Generalitat de Catalunya cessat, Oriol Junqueras; el conseller d'Interior cessat, Joaquim Forn; i els presidents de l'ANC i Òmnium Cultural, Jordi Sánchez i Jordi Cuixart, respectivament.