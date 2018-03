Sallent adequarà el Camí de Cabrianes per a vehicles, bicis i vianants, i l'obrirà al riu

L´Ajuntament de Sallent ha definit diverses actuacions de millora al camí que va cap a Cabrianes, per fer el màxim de compatible la circulació de cotxes amb el de bicicletes i vianants, i al mateix temps, integrar-lo en l´entorn paisatgístic i obrir-lo al riu. Ja disposa del projecte per començar a treballar en un primer tram de 950 quilòmetres entre el nucli de sallent i la resclosa del Guix, que preveu aprovar els propers dies.

Aquests primers treballs consistiran en una millora de l´accessibilitat a la llera, eliminant els canyissars i l´herbassar que hi ha als marges, i resolent el desnivell amb rampes i escales que connectaran amb un nou espai de lleure i descans integrat amb la natura. Pel que fa al vial, es preveuen millores puntuals de l´asfalt i el drenatge, i també es crearà un espai de camí per a vianants, un carril bici, i una zona d´aparcament, ara inexistent.

Tot plegat es complementarà amb altres mesures que permetin acostar aquest entorn al riu, amb espais per poder gaudir de les vistes a l´aigua, als horts, als canals. O al paisatge forestal, actualment poc visible i de difícil accés. Aquestes actuacions també permetran una bona connexió de la xarxa de senders i punts d´interès propers al camí.

Un cop fet aquest tram, per al qual encara no hi ha data, quedaran dues fases més fins al nucli de Cabrianes. Encara estan en fase d´estudi, però es plantejaran amb la mateixa línia que aquesta primera. Tot plegat, donarà continuïtat a les millores que també hi ha previstes de fer a l´entorn del riu dins el nucli de Sallent aquest mateix any, amb mig milió d´euros de la Llei de Barris.