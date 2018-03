La Transèquia repeteix el poder de convocatòria malgrat l'amenaça de pluja

L'amenaça de pluja no va deslluir la Transèquia, que va aconseguir repetir l'èxit de convocatòria dels darrers anys. Aquest esdeveniment popular té un públic molt fidel que fa la ruta gairebé cada any, però ahir hi havia també molts participants provinents d'altres comarques, sobretot de l'àrea metropolitana. El nombre d'inscrits va arribar als 4.683 i uns 300 voluntaris van contribuir a la logística d'aquesta cita esportiva i lúdica.

En el període entre les 12 i la 1 del migdia la majoria de participants feien el darrer tram del recorregut, que finalitzava al parc de l'Agulla. Aquella hora, pel camí que voreja la Sèquia, passava una munió de persones que havien fet l'itinerari a peu tot desafiant els núvols amenaçadors que hi havia al llarg del matí. Finalment, el temps va tenir clemència. De fet, hi havia participants que, tot caminant, comentaven que feia la temperatura ideal i que, a diferència d'altres anys, no hi havia el sol del migdia que picava i feia venir ganes d'acabar la caminada. De fet, a la 1, quan molts dels participants ja havien arribat al parc de l'Agulla, va sortir el sol.

Els participants deien que havien pogut fer tot el recorregut perfectament i que no hi havia cap tram impracticable per les precipitacions d'aquesta setmana. El recorregut a peu des de Balsareny va ser la proposta que va tenir més èxit. Un total de 1.889 participants van sortir del municipi bagenc amb l'objectiu d'arribar al parc de l'Agulla. De Sallent van sortir 878 persones i, de Santpedor, 856. A part, 537 persones van preferir fer alguns dels circuits amb bicicleta de muntanya i 149 van fer la ruta corrent. La Minitransèquia, les activitats per a nens que tenen lloc al final del recorregut, va atraure 190 nens. La participació és molt similar a l'edició anterior, quan 4.834 persones van fer la ruta de la Transèquia i es van apuntar a les activitats infantils.

Laia Muns, directora de la Fundació Aigües de Manresa, que s'encarrega de l'organització de la Transèquia, assegurava que «hi ha hagut un increment dels participants de fora del Bages» i que els dies anteriors «moltes persones d'altres indrets de Catalunya, sobretot de la zona metropolitana, van trucar demanant informació». L'alcalde de Manresa, Valentí Junyent, i la regidora de Projecció de Ciutat i Festes, Neus Comellas, vinculaven aquest increment dels participants forans amb la promoció que es fa de Manresa a fora del Bages i al fet que la projecció que dóna la ciutat a l'exterior el fet que sigui Capital de la Cultura Catalana aquest any. «Amb la promoció a l'exterior moltes persones ja saben que és molt més que una ruta de 26 quilòmetres i que la Sèquia és un símbol per a Manresa i la comarca del Bages», deia el mandatari local.

El gerent d'Aigües de Manresa, Josep Alabern, va destacar la col·laboració de l'organització amb els ajuntaments dels municipis per on passa la Sèquia. «Si hem arribat als 300 voluntaris és gràcies a una cooperació estreta amb els consistoris de tots els municipis implicats, ja que molts no són de Manresa sinó d'aquestes altres poblacions», explicava. Al migdia, la caminada i pedalada es va convertir en una festa.